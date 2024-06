La llegada a la casa de ¿Ganar o Servir? de Facundo González ha molestado a más de alguno. Y es que el argentino ex EEG ya tiene más de un enemigo dentro del encierro.

Pero no es solo adentro que ha caído mal y es que a los televidentes tampoco les termina de caer bien el argentino. Y es que se le ha visto tener algunas actitudes que no son muy agradables y que no convencen a los chilenos.

Ahora, un video del extendido de ¿Ganar o Servir? se hizo viral y el actuar de Facundo nuevamente genera comentarios divididos en redes sociales.

El violento gesto con Gala

Las redes sociales están atentas a lo que sucede en la casa y con sus participantes. Y una de las cosas que más llama la atención es lo que sucede en los capítulos extendidos que se transmiten en VTR.

Es en una de estas transmisiones en que se ve a Facundo tener una actitud violenta con Gala. Y es que se ve como mientras Gala se plancha el pelo que llega Facundo y le agarra fuertemente el cuello, algo que se ve que incómoda a la modelo e influencer.

Revisa el actuar de Facundo con Gala

El video automáticamente se hizo viral en redes sociales e incluso recibió variados comentarios en las redes debido a lo mal que se vio eso en el programa. Eso sí, algunos fans de Oriana destacan que esto no fue para nada violento comparado con lo de su ex italiano, que sí era violento.

Y es que algunos destacaron que su actitud con Gala estuvo pésima y que era horrible que un hombre así estuviera con Oriana. Aunque otros siguen estando de acuerdo con lo que sucede con Oriana.

Y es que se sabe que la española actualmente se encuentra bastante coqueta con el argentino y, gracias a las filtraciones, se sabe que su relación será de más que de una amistad más adelante.