Desde el momento en que ocurrieron los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, múltiples videos aparecieron en redes sociales desde todos los ángulos de la barbarie.

A la espera que la Conmebol tome una decisión sobre el resultado deportivo y posibles castigos a los clubes, en las últimas horas se dio a conocer un clip donde se muestra la grave falencia en el actuar de la Policía que permitió el ataque de la barra brava del Rojo a los forofos azules.

Policía mira para el lado ante actuar de barra de Independiente

Fue la agrupación Socios Unidos Independiente quien mostró imágenes de cómo los barristas del cuadro argentino rompían una sala dentro del recinto deportivo, de donde extraían fierros, palos y otros elementos contundentes para atacar a los chilenos.

El video exhibe como una importante cantidad de miembros de la barra de Independiente recogían fierros y hasta rompían botellas de vidrio que ocuparían como puñales para ir con todo contra los hinchas de la U, además del traslado de ese material hasta la Tribuna Sur del Libertadores de América.

Pero lo peor curiosamente no fue esto. Y es que la Policía Federal Argentina lejos de evitar este actuar, se hizo olímpicamente el leso, no movieron un sólo efectivo y dejaron libre albedrío para que los violentos fueran a atacar sin piedad a los azules.

La primera medida de Conmebol tras barbarie

A raíz de los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, el ente rector del fútbol sudamericano informó de forma oficial que “se procede a la cancelación del partido y el caso se deriva a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”.

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio se envió a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol“, cierra el escrito que apunta a los pasos a seguir de cara a alguna definición.

