En Argentina cuentan que desde la FIFA piden que eliminen a Independiente y U. de Chile

El partido entre Independiente y Universidad de Chile se sigue jugando en el escritorio. Esto debido a que es la Conmebol la que debe decidir lo que ocurrirá con los castigos a ambos elencos.

Independiente, por ser el local, está mucho más complicado. Y hay voces que indican que la U clasificará a cuartos de final, donde debería enfrentar a Alianza Lima.

Sin embargo, las presiones son grandes. Y en Argentina aseguran que desde FIFA piden que sean ambos elencos eliminados, para dar una señal muy fuerte al fútbol mundial, pues eso nunca ha sucedido anteriormente.

“Conmebol todavía no comunicó la sanción, aunque, tal como pidió en un comunicado Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se espera que haya un “castigo ejemplificador” para ambos”, señaló el diario Clarín.

Las imágenes de lo sucedido en Avellaneda impactaron hasta a Gianni Infantino

El duro castigo para Independiente y la U. de Chile

Luego el prestigioso medio trasandino indica que el castigo será “a Independiente por ser el club organizador y a la U de Chile porque sus simpatizantes fueron quieren iniciaron las agresiones, arrojando objetos contundentes y hasta bombas de estruendo”.

Publicidad

Publicidad

De hecho hacen una diferencia bastante grande respecto a lo que sucedió en abril, en el partido que enfrentó a Colo Colo contra Fortaleza.

ver también No se queda atrás: U. de Chile viaja a Paraguay para defenderse ante Conmebol

“La diferencia con lo sucedido en Avellaneda es que, por un lado, esto involucra a ambas parcialidades y, además, los hechos de violencia transcurrieron dentro del estadio de Independiente en pleno cotejo“, señalan.

De todas maneras, indican que los azules pueden clasificar. “En su último comunicado, Conmebol, que resolverá dentro de las próximas semanas, remarcó que la responsabilidad de la seguridad recae sobre los clubes locales, en este caso Independiente”, advierten.

Publicidad