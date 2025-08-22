Una jornada oscura para el fútbol chileno se vivió este miércoles en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente, luego de que una violenta riña entre barristas obligara a suspender el encuentro, dejando un saldo de 19 heridos y 103 detenidos.

Ahora, ambas escuadras esperan la resolución de la CONMEBOL, que definirá el futuro de este duelo. En ese contexto, una voz cercana a la organización se pronunció y adelantó los distintos escenarios a los que podrían enfrentarse los Rojos y Azules.

Las sanciones que podrían recibir U de Chile e Independiente

Roger Bello, ex veedor y comisario de la CONMEBOL conversó con Bolavip y entregó sus predicciones sobre la compleja situación.

“La norma indica que, para la realización de un partido, el equipo local tiene que tomar todas las previsiones, tanto en la cancha como en las graderías, en los accesos, en las llegadas, en las salidas, inclusive hasta la salida de la barra”.

“Uno tiene que coordinar con el jefe de seguridad y el comisario una vez concluido el partido. La verdad que desconozco lo que hayan hecho en este caso, no te puedo decir quién va a ser el culpable o cómo se tomará la decisión final”.

Agregando que el reglamento es claro. “Toda la responsabilidad de la organización, antes, durante y después, le corresponde al equipo que ofrece la localía“.

Los jugadores de la U en Avellaneda

También descarta la posibilidad de que eliminen a los dos equipos. “No, yo no creo que sea posible porque hay un espacio, hay un equipo que tiene que clasificar para seguir en la ronda de cuartos de final. Por lo tanto, debería haber un equipo que tiene que enfrentar a Alianza Lima”, señaló y se infiere que ese cuadro es la U. de Chile.

Independiente recibirá las sanciones más fuertes

“Creo que debería haber un equipo ganador, que querían darlo como ganador y seguramente basado en un informe o a varios informes”.

“Lo primero que tienen que hacer es declarar ganador a uno de los dos equipos. Porque si el partido fue cancelado, quiere decir que no se va a volver a jugar, por lo tanto, tiene que haber un ganador. ¿No es cierto? La comisión de competiciones que tiene su tribunal, debe accionar lo más rápido posible, dentro de las 24 horas en lo posible”.

Independiente era el organizador del partido

“Por haber recibido los informes para que ellos puedan decir dónde está la culpa, de quién fue, cómo fue, cómo sucedieron los eventos. Eso es un relato realmente que tiene que hacer el comisario al árbitro”, explicó.