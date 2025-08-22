De a poco se está retornando a cierta normalidad tras la verdadera barbarie que se vivió en el Estadio Libertadores de América el pasado miércoles. Y es que lo visto en la cancha de Avellaneda, con la verdadera masacre que sufrió la hinchada de la U de sus pares de Independiente, ahora pasará a ser materia de investigación.

Y ojo, que no hablamos solo de lo que pueda decidir la Conmebol en torno a las posibles sanciones a ambos elencos, sino lo que dirá la justicia argentina tras entregarle al mundo una triste imagen de lo que debió ser un simple partido de fútbol.

Así lo dejó en claro Patricia Bullrich, Ministra de seguridad de Argentina, quien en la conferencia de prensa junto a Álvaro Elizalde, Ministro del Interior de Chile, aseguró que acá hubo un plan que no estuvo a la altura y apuntó a las propias fuerzas policiales trasandinas.

Lo que dijo Patricia Bullrich tras el caos en Avellaneda

“En el día de ayer vivimos una tragedia, un espectáculo de violencia que duró más de 3 horas. Nosotros creemos que había que actuar. Las fuerzas de seguridad debían actuar cuando se tiró la primera piedra para evitar lo que sucedió ayer, que terminó en un espectáculo deplorable, violento”, declaró.

En ese sentido, la Ministra de seguridad del país vecino sostuvo que “no puede la Argentina hoy estar dando vuelta al mundo con la imagen del destrozo que tuvo ayer un partido de la Copa Sudamericana”.

Patricia Bullrich apuntó contra la policía argentina tras el caos que se vivió en el estadio de Independiente. | Foto: Photosport.

“Queremos que los culpables paguen por lo que hicieron, sean argentinos, sean chilenos, que haya justicia. Los que no cometieron ningún delito se puedan volver a sus casas tranquilos, los que cometieron delito las pagarán, sea del club que sea, sea de la nacionalidad que sea”, agregó.

Para cerrar, Bullrich se mostró impactada por lo cero detenidos de Independiente que dejó esta verdadera bataola: “Consideramos que el hecho de que no haya detenidos de Independiente va a ser una de las preguntas que el estado nacional va a realizar y va a plantear en la causa penal que está en marcha”.

“Nosotros vamos a participar de esa causa y vamos a preguntar por qué hubo una acción contra una parcialidad y no hubo ningún detenido de Independiente. Eso va a ser una pregunta que le vamos 2a hacer a las autoridades responsables del partido de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

La primera medida contra Independiente

Cabe destacar que la primera medida que tomó la autoridad argentina contra Independiente tras este escándalo fue no autorizar el Estadio Libertadores para el duelo que el Rojo debía jugar este domingo 24 de agosto ante Platense por la fecha 6 del Clausura argentino.

Así lo ratificó Javier Alonso, el hombre a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien afirmó en charla con Radio 10 que “Independiente tiene el estadio suspendido, no va a jugar en su cancha el próximo partido. El fiscal ya pidió la clausura”.