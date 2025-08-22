El caso del partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile lo tiene que analizar la Comisión Disciplinaria de Conmebol, tal como sucedió tras lo ocurrido en el Monumental entre Colo Colo y Fortaleza.

Son cinco los miembros que hay en el órgano rector del fútbol sudamericano para estos asuntos, aunque solamente dos serán los que se repitan el plato tras la barbarie de Avellaneda.

La comisión que determinarán lo que pasa con la U e Independiente

El connotado abogado paraguayo Eduardo Gross Brown fue quien presidió el tema para determinar el castigo a Colo Colo y también integrará la mesa para dirimir si la “U” sigue o no en Copa Sudamericana.

Eduardo Gross Brown, a la izquierda, preside la Comisión Disciplinaria de Conmebol

El otro que también es el venezolano Amarilis Belisario, vicepresidente de esta Comisión. Claro que el tercer miembro en cuestión cambiarán.

Si para ver el asunto de Colo Colo se incluyó al argentino Jorge Moreno, en esta ocasión queda inhabilitado por su nacionalidad. Quien lo reemplazará es el brasileño Lucas Ribeiro, quien por la misma razón no se involucró por lo ocurrido en Santiago.

Estarán una semana recopilando información que entregará tanto Independiente como Universidad de Chile antes de dar el fallo final. En el local quieren culpar a los chilenos por comenzar el desorden, mientras que la U dice que el responsable de la organización es el cuadro local.

Para el caso de Colo Colo se demoraron 20 días en la determinación final. Un plazo que ahora puede ser más acotado, considerando que los cuartos de final están pactados para la semana del 16 de septiembre.

Si Conmebol entrega la clasificación por secretaría, deberán enfrentar a Alianza Lima para buscar a uno de los semifinalistas del certamen.

