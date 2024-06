La llegada de Facundo a la casa de ¿Ganar o Servir? revolucionó todo. Y es que Oriana se fue inmediatamente con el recién llegado, dejando de lado su casi algo con Raimundo.

Esto no gustó para nada al ex GH quien se mostró incómodo en todo momento desde la llegada del joven a la casa. Con esto terminó conversando con Gala de lo sucedido e incluso tuvieron un momento juntos.

Y es que el denominado Toro, tendrá un ataque de celos contra la española debido a su reciente cercanía con Facundo.

Raimundo encara a Oriana

Al parecer, la relación de Oriana y Facundo molestó un poco a Raimundo y es por esta razón que iría a pedirle explicaciones. Y es que, según se ve en el adelanto, una conversación con Luis, uno de los grandes amigos de la española, lo hará preguntarle con todo si es que se conocen de antes con el nuevo participante.

“Parece que tienen que hablar. Más allá de que no haya nada, si no hay nada no importa. Boludo, tienen confianza, la tuvieron, pero sí que una charla, no pierdes nada“, le mencionó Mateucci, a lo que Rai dijo que le iba a preguntar inmediato a Oriana.

“Te quería preguntar algo. No me gustan que hayan hueas, cabos sueltos. ¿Es primera vez que vei a este hueón?“, mencionó a Oriana, con Fran como testigo.

La respuesta de esta pregunta no la vemos inmediatamente y es que finalmente ahí culmina el adelanto para el capítulo que se transmite este martes 25 de junio en Canal 13.

Revisa el momento de Rai con Oriana

Estas no serían las primeras escenas de celos que veríamos de Raimundo en pantalla y es que en Gran Hermano Chile se le vio en una ocasión ser así con Alessia luego de que esta votara por en el repechaje por Lucas y no por él. En esa ocasión, Raimundo encaró a Alessia y le hizo sentir bastante mal acerca de su voto, lo que hizo enojar a más de algún fanático.