La U de Chile no se guardará nada en su defensa tras los incidentes ocurridos ante Independiente de Avellaneda en la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero comenzó desde este viernes su defensa ante la Conmebol, mientras trata de ayudar a los hinchas afectados por los hechos de violencia tanto dentro como fuera del Estadio Libertadores de América.

Esta tarde el presidente de Azul Azul, Michael Clark, emitió una declaración pública en la que se lanzó con todo contra el Rojo y la policía trasandina por el actuar. “Nuestra principal preocupación siempre ha sido, es y será la vida, integridad física y seguridad de toda nuestra gente, lo que incluye al plantel, funcionarios, hinchas, familiares, periodistas y todos los que estuvimos en el estadio de Independiente el día miércoles“.

Fue tras ello que el mandamás del Bulla disparó al cuadro argentino. “Diga lo que se diga, hubo y existió una mala planificación y ejecución de los planes del partido, así como clara ausencia de guardias y policías. Nuestros jugadores y colaboradores estuvieron en riesgo por la invasión a la cancha, se destruyó nuestro bus en zona de seguridad y se agredió a parte del cuerpo técnico“.

La U le golpeó la mesa a Independiente y la Conmebol sobre lo ocurrido en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

“Todo esto es inaceptable en un partido de fútbol, pero nada comparado a lo vivido por algunos hinchas que acompañaron al equipo ese día en el estadio. Muchos fueron víctimas de un linchamiento permitido con pasividad por el club organizador y la policía, otros detenidos de forma ilegítima y tratados de manera cruel e inhumana“, añadió.

En esa misma línea, Michael Clark remarcó que se le trató mal a los hinchas de la U y no se hizo nada con los de Independiente. “Es insólito que con las imágenes de violencia explícita que hubo más de 100 chilenos detenido y ninguno de ellos argentino“.

El mandamás azul también aprovechó de aclarar el estado de los fanáticos que estaban más complicados de salud. “Una vez que nuestros simpatizantes estaban fuera de peligro y ante la ausencia de información oficial, fuimos de madrugada a recorrer hospitales y comisarías de Avellaneda para saber cómo estaba nuestra gente. Afortunadamente de los 19 heridos graves, solo Jaime Mora y Gonzalo Alfaro siguen hospitalizados“.

“Hemos estado en permanente contacto con la familia y los seguiremos asesorando todo el tiempo necesario hasta que puedan regresar sanos y salvos a sus casas”, complementó.

La U explica paso a paso cómo ha sido la ayuda a los hinchas tras los incidentes ante Independiente

Además de las quejas por lo que fue la noche de terror de los hinchas de la U en Argentina, Michael Clark se refirió a lo que será la defensa tanto del club como sus fanáticos. Ahí explicó sobre el trabajo para liberar a los detenidos, la disputa en la Conmebol y una reflexión final.

El mandamás azul reveló que desde las autoridades chilenas han tenido un respaldo firme. “Una vez claro el panorama, nos abocamos a trabajar en la defensa de estos últimos. A primera hora del jueves llegó el director José Ramón Correa para diseñar e implementar, junto con la embajada y el Gobierno, una estrategia que permitiera su pronta liberación“.

“Felizmente anoche se logró la liberación de los detenidos, pero todavía no podemos descansar. Si bien han sido liberados, siguen siendo maltratados. Muchos no pueden salir de Argentina y están encerrados en buses sin comer. Vamos a seguir apoyándolos para volver y defenderse de los apremios ilegítimos a los que han sido sometidos“, agregó.

Michael Clark avisó que la U llegará a la justicia para dar con los responsables. “En simultáneo, hemos comenzado gestiones para que esta barbarie no quede impune. Dirigentes, funcionarios y abogados del club se encuentran en Asunción, Buenos Aires y Santiago trabajando en paralelo para que se haga justicia y para defender con fuerza y total decisión al club y los chilenos afectados por esta barbarie“.

“No descansaremos hasta que se persiga a todos quienes hayan participado de cualquier tipo de agresión, apremios y torturas contra nuestros compatriotas y que tengamos en casa a nuestros hinchas“, dijo.

Finalmente, Michael Clark dejó una reflexión para la U y los hinchas. “Al final del día debemos reflexionar todos los chilenos y chilenas sobre la violencia. No podemos tolerar, ni verbal ni física. La empatía es ponerse en el lugar de otro y entender que detrás de una persona hay familias y que cuando se le ataca, daña a la persona y la familia. La empatía no debe perderse nunca, porque cuando la sociedad la pierde, lo ha perdido todo“.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Tras pedir la suspensión del partido con Everton este fin de semana, la U se enfoca en el Superclásico. El Romántico Viajero visitará a Colo Colo el próximo domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.