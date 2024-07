¿Ganar o Servir? se encuentra en una etapa crucial de su transmisión a vísperas del estreno de un capítulo de alto impacto en donde ingresará Pamela Díaz, también conocida como la Fiera, cuya llegada ya anticipa conflictos al interior de la casona ubicada en Perú.

Uno de los reencuentros más esperados es entre la ex Tierra Brava y Facundo González, con quien tuvo un breve romance fuera del encierro y que actualmente está en una relación con Oriana Marzoli. La española fue consultada por Sergio Lagos sobre si le tiene miedo a Pamela, en donde respondió “¿Miedo por qué? ¿Es un monstruo? ¿Come?. Bueno, a Facundo se lo ha comido, pero a mí no creo que me quiera comer”.

Tras la actividad, el avance mostró una conversación entre Pangal y Facundo, en donde el deportista le preguntó a quién elegiría en caso de que entre “La Fiera”.

Facundo y el ingreso de Pamela Díaz

“Te gusta, te gusta. ¿Qué pasa si entra Pamela? ¿A cuál eliges?”, consultó el ganador de Año 0, a lo que Facundo respondió que no sabía.

“¿Cómo no vas a saber?, mojate el potit… La dos son de carácter fuerte, pero la Pamela es maldita, yo la conozco”, agregó Pangal.

Por su parte, el argentino insistía en que no sabría a cuál elegir. “A la Pamela le tengo cariño… te digo la verdad, de verdad prefiero que no entre. No pensé que Oriana me iba a gustar tanto, que me iba a dar esa locura, entonces es como difícil hermano”.

Austin aconsejó a su amigo. “Tú sabes que todos los novios de Oriana o las parejas que ha tenido dentro de los realities han terminado siendo sus enamorados. Todos”.

El ingreso de Pamela se verá dentro de pocos días, en donde su llegada comenzará a anunciarse de a poco. Los participantes vieron como un helicóptero con un banner que decía “la verdadera reina está por llegar” se acercaba a la hacienda, para luego revelar la llegada de “La Fiera”.