Durante un live, los ex participantes del reality se refirieron a su "ex amigo", que recientemente ingreso a la competencia.

Una inesperada noticia recibieron los fans de “Esto es guerra”, luego de que una de las amistades más fuertes del programa llegó a su fin tras el ingreso del grupo al reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?. Así lo reveló durante un live Fabio Agostini, quien en compañía de Austin Palau, lapidaron a Facundo González.

La llegada del argentino al programa de competencia se vio recientemente en la pantalla, en donde rápidamente arremetió contra Luis Mateucci, quien tuvo una fuerte pelea con su amigo Fabio, motivo por el cual entró defendiendo al español y criticando a su compatriota. “Qué pena que seas argentino, porque los argentinos me caen bien, pero tú no”.

Los comentarios en contra no se detuvieron durante los primeros días de la llegada de Facundo, pero al parecer, un cambio dentro del encierro habría detonado el fin de la fuerte amistad entre los ex Esto es Guerra.

¿Qué pasó entre Fabio, Austin y Facundo?

Durante la transmisión de un live, Fabio fue consultado sobre qué le parece la actitud de Facundo dentro del espacio. “Facundo ya no es amigo nuestro. Una mierda menos, era una piedra en el zapato, ya chao”.

“No pregunten por Facundo, Facundo ya murió”, continuó el ganador de Tierra Brava. Por su parte, Austin agregó: “Lo único que puedo decir al respecto, es que me he quedado muy sorprendido”, añadiendo que no quiere decir más ya que si no estaría “spoileando” lo ocurrido.

A pesar de que no revelaron oficialmente qué ocurrió, la teoría de los televidentes es tendría relación con su romance con Oriana Marzoli, a pesar de que aún no sale en pantalla ya se han visto los primeros acercamientos entre ambos, puesto que la española es muy amiga de su ex pareja, Luis Mateucci, con quien Fabio tuvo el duro conflicto.

Por lo que se rumorea que debido a esto, Facundo tendría también una buena relación con el argentino, lo que habría gestado el distanciamiento con sus ahora, ex amigos.

Revisa el momento a continuación