Una de las polémicas más grandes de ¿Ganar o Servir? hasta el momento es la pelea entre Luis Mateucci y Fabio Agostini. Y es que el ganador de Tierra Brava alcanzo a estar solo un par de días en la casona antes de salir nuevamente.

Durante la semana pasada vimos finalmente la pelea entre ambos participantes en la televisión. Los siguientes capítulos tras la pelea tuvieron la ausencia de Agostini de la casa, sin nadie preguntando por él.

Confirmación de su salida

En el capítulo de este día lunes en ¿Ganar o Servir? previo al inicio del duelo entre Camila y Blue Mary, Sergio Lagos comunicó a los participantes que finalmente Fabio Agostini decidió abandonar el reality show.

“Fabio Agostini, el ganador de Tierra Brava, ha decidido abandonar esta competencia. Desde acá le deseamos la mejor de las suertes“, mencionó Sergio a los participantes.

Si bien, su anuncio no causó grandes reacciones de parte de los participantes de la casa, Luis Mateucci mencionó a Mariela y a aquellos que se encontraban cerca “Qué linda es la vida“, riéndose.

“Quedamos más debilitados por la partida de Chris, que por la de él. Porque fue un pibe que no vino a sumar como equipo, siempre suma individualmente, así que noperdimos nada“, agregó posteriormente tras la pregunta de Sergio.

Revisa los dichos de Mateucci

Y es que Resistencia perdió a dos participantes en una sola noche. Blue Mary y Fabio. Hay que recordar que Agostini se sumó al equipo liderado por Mateucci con el fin de quitarle la capitanía y así lo hizo saber en reiteradas ocasiones en varias conversaciones con los participantes.

Los deseos del ex Tierra Brava no se cumplieron y es que debido a lo que se supo gracias a las filtraciones, Agostini finalmente decidió no volver debido a las multas económicas, ya que ese era el castigo de Canal 13.

Asimismo, el participante no se quedó callado y una vez que se mostró la pelea salió a hablar en sus redes sociales destacando que no se había mostrado todo y es que él iba a desenmascarar a Mateucci.