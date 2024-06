"Yo no sigo acá": Las consecuencias de la pelea entre Fabio y Luis en ¿Ganar o Servir?

¿Ganar o Servir? finalmente mostró la esperada pelea entre Luis Mateucci y Fabio Agostini, la cual terminó con los ex integrantes de Tierra Brava separados del resto de sus compañeros.

Algo que se presagiaba desde la entrada del español se vio en el nuevo capítulo del reality de Canal 13, en donde Fabio tomó la venganza que tanto buscaba contra el argentino luego de salir del programa anterior y ver imágenes de él comiendo una Nutella que contenía escupos.

En medio del desayuno, Agostini le sirvió agua como sirviente a Luis, para luego tomar el mismo vaso y escupirlo. Pero la situación no quedó allí, ya que tomó la copa para lanzarse agua en la cabeza, lo que generó la disputa entre ambos, en donde los compañeros los separaron para que no pase a mayores. “A ver quién tiene más huevos”.

¿Qué pasó tras la pelea de Luis y Fabio?

Cuando nuevamente intentaron atacarse, los compañeros actuaron rápidamente para evitar agresiones físicas. “¿A quién agarras idiota?”, le gritó Fabio, mientras Luis era detenido por Pangal y Rai.

Tras retirarse ambos del espacio, Mateucci salió del espacio, asegurando que se retiraba de la competencia. “No sigo más, Amanda. Yo no sigo más”, mientras la institutriz trataba de disuadirlo. “No, yo no sigo acá”.

Por su parte, Agostini estaba a las afuera de la casa con Austin. “Estoy bien, nada, fue buenísimo. Estoy super bien. Yo estoy super relajado, el que está alterado es él”.

Al volver a ingresar al lugar, el ganador de Tierra Brava escuchó a sus compañeros hablando de lo sucedido en donde explicó sus motivos. “Todas estás cosas me las hacía a las espaldas y me las como encima. Yo lo hago en su cara”, explicó Fabio luego de que Luis se retiró.

En ese momento llegó Amanda, quien le pidió que salga del lugar y se separe del grupo por unos momentos para calmar la situación.

Sin embargo, según lo revelado por Daniela Aránguiz en el programa Sígueme, quien salió de la competencia fue Fabio, al negarse a pagar una multa por lo ocurrido. Mientras que Luis seguiría en el reality.

Revisa el momento a continuación