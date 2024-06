La española defendió con todo a su ex pareja luego de la fuerte pelea con Fabio Agostini.

¡Por pelea de Fabio y Luis! Oriana arremete contra Pangal: "Me la suda si no piensas como yo"

Este miércoles “¿Ganar o Servir?“ finalmente mostró una de las peleas más esperadas por los televidentes: El fuerte cruce entre Fabio Agostini y Luis Mateucci, el cual terminó con el resto de los compañeros involucrándose en la pelea y eligiendo bandos.

La primera en salir en defensa del trasandino fue Oriana Marzoli, su ex pareja, quien se enfrentó a Pangal por su opinión respecto a lo sucedido entre los ex capitanes de Tierra Brava.

Oriana vs Pangal

Todo ocurrió cuando a la hora del desayuno, cuando Fabio, quien tenía el rol de sirviente, se encontraba atendiendo a los señores, pero al momento de darle agua a Mateucci tomó venganza por un hecho que ocurrió en el reality anterior.

Al salir de ese encierro, el español descubrió que el argentino, molestó porque él le pintó sus fotos familiares, escupió en un frasco de Nutella que él, sin saber, comió.

Por ese motivo, el español decidió tomar su venganza. Al momento en que le servía agua a Luis tomó su vaso, lo escupió y luego le arrojó el agua en la cara.

Tras desatarse la pelea entre ambos, llegaron las reacciones de sus compañeros, en donde Oriana y Daniela Colett defendieron a Mateucci, mientras Pangal y Austin entendían la reacción de Fabio.

“Tú no sabes la rabia que trae el otro weo…”, comentó Pangal, mientras que Oriana saltó en defensa de su ex. “La rabia no justifica lo que hizo. Tirarle a alguien, a cualquier persona, algo en su cara, evidentemente sin que la persona se lo espera, va a reaccionar de otra manera”.

“Me tiran un escupo, me lo trago, lo quiero matar”, señaló el capitán de “Soberanos”, a lo que Austin agregó: “Tú lo devuelves como tú quieres”.

A lo que la ganadora de “Volverías con tu ex” respondió: “A mí me la suda si pensáis o no pensáis como yo, me la suda”.

