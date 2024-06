Hace algunos días comenzó a rumorearse que Oriana Marzoli habría dejado el encierro del reality ¿Ganar o Servir? tras un fuerte cruce con Pamela Díaz.

En el programa Zona de Estrellas Hugo Valencia señaló que Marzoli habría dejado el encierro, mientras que La Fiera continuaba en el espacio. “Quien ha salido del encierro, contra los pronósticos, contra lo que ella misma había solicitado, es Oriana Marzoli”.

Agregó: “La información que yo tengo es que Oriana hoy día no está dentro de la casa, más Pamela sí, y esto se debe a que Oriana habría presentado un cuadro de salud que la tiene hoy en día imposibilitada para continuar con las actividades propias del reality”.

¿Oriana sigue en Ganar o Servir?

Tras días de especulaciones, los representantes de Marzoli alzaron la voz a través de su cuenta oficial de Instagram y confirmaron que la española continua en el encierro. “Chicos, Oriana sigue dentro de ¿Ganar o servir? Oriana no se ha ido, ni se va a ir, le encanta estar allí”, escribieron en historias.

La pelea de Pamela Díaz y Oriana

Aún no se ve el ingreso de “La Fiera” en pantalla, sin embargo, su llegada no estaría libre de polémicas, ya que se filtró que habría protagonizado un fuerte cruce con Marzoli, en donde incluso se señaló que habría llegado a los golpes.

Luego de salir del encierro, la ex Tierra Brava utilizó sus redes sociales para entregar detalles de su paso por el espacio, que solamente duró 10 días, a sus seguidores.

“Yo no voy a perder mi plata, están locos, con lo que me pagan, para ir a pegarle a una y perderlo, no, soy bastante inteligente. Estuvo entretenida la pelea, véanla y se van a dar cuenta quién es la Fiera”.