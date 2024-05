¿Ganar o Servir?, el reality está en una etapa crucial de su transmisión, en donde la competencia está cada vez más extrema y la convivencia cada vez más tensa. En el último episodio del programa, se mostró una fuerte pelea entre Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel, la cual terminó con la española llorando por la situación.

Todo ocurrió tras una actividad, en donde luego de la llegada de una carta, los participantes debieron escoger quiénes son los villanos y los héroes de cada equipo. Tras la votación, Camila y Mariela se llevaron los primeros lugares, mientras que Oriana se llevó el tercer lugar.

En el momento, cuando ocurrió la votación, Austin le señaló a la española que va a perder como villana, a lo que la ganadora de Volverías con tu ex comentó: “Estoy rodeada de inútiles”.

Oriana vs. Faloon

Ese comentario desató el enejo de la ex Yingo, quien le respondió: “No te gusta perder, quiere ser todo el rato florerito de mesa. Estás picada porque nadie vota por ti”. Oriana por su parte le señaló a “Bebé, yo siempre gano. ¿Te estoy hablando yo a ti? Para que te metas”.

“Estás tratando a todos como inútiles (…) quiere ser la florerito de mesa siempre”, respondió Faloon. Como era de esperarse, Oriana no se quedó callada y agregó: “¿Por qué te interesa tanto lo que yo hago? ¿Te gusto? Qué pesada, deja de chupar cámara”.

“Dios, qué pesada”, replicó la ganadora de Volverías con tu ex. “Yo no quiero gustarle, next. El segundo next que te dan en esta casa”.

Sin embargo, la discusión no quedó allí y la discusión entre ambas continuó elevándose, sin embargo, no se pudo escuchar que decían, solamente que Faloon señaló: “Te dolió”, en burla.

Oriana, por su parte, señaló que no quiere caer en peleas, como ocurrió en realities anteriores. “Yo ya estoy grande, tengo 32 años y las peleas que tenía de este estilo, yo ya no las quiero tener desde hace tiempo”.

“Es que yo no quiero quedar mal, no quiero ser como cuando tenía 23 años. No quiero esto, no me soporto por haber caído en esto. Yo no soy así. Yo no soy esa. ¿Para qué me rebajé al nivel de esta ordinaria?”, se lamentó afectada.

Revisa el momento a continuación