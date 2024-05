Además de un solo pequeño conflicto al inicio del programa, Gala y Oriana se han mantenido en bastante paz en su convivencia en la casa de ¿Ganar o Servir? Y es que las ex Volverías con tu Ex mantuvieron una buena convivencia dentro de la casa e incluso en algunas ocasiones se les vio conversar sin muchos problemas.

Ahora, el acuerdo no hablado entre ambas parece haber terminado, ya que en el reciente capítulo estrenado en Canal 13 se vio a ambas tener una fuerte discusión debido a un malentendido.

Gala y Oriana se pelean

En el más reciente capítulo emitido de ¿Ganar o Servir? en Canal 13 vimos como Oriana y Gala tuvieron una fuerte discusión. Y es que todo se dio debido a que la española conversó con la ex Gran Hermano sobre Austin Palao y la aconsejó.

Eso no fue todo y es que posteriormente vio a Raimundo coquetear con Fran y Oriana pidiendo que le lanzaran besos para el atraparlo, algo que la puso muy celosa y lo encaró.

Ante esto, el ex Gran Hermano contraatacó y le reclamó que haya sembrado cizaña en la relación de Fran y Austin, esto provocó que hablan del asunto mientras Oriana escuchaba detrás de la puerta.

Debido a todo esto es que Oriana decidió encarar a la española por la actitud que tuvo con Fran Maira, terminando en una gran pelea entre ambas.

“Dijiste que yo era la cizañera y yo te lo he dicho en tu cara, porque yo no te corto un puñetero pelo (…) Me parece que ha sido bastante fea tu intención (…) Has mentido“, mencionó Oriana enfurecida.

“Pero si es crear conflicto de un comentario que yo no hice para nada para crear conflicto, a mí la Fran me cae increíble (…) También reconoce que te encanta generar conflicto“, le respondió de vuelta Gala, quien poco a poco fue perdiendo la paciencia.

“No es mi culpa que él coquetee con todas (…) Si estás despechada, no le hables mal de mi amigo a mi otra amiga. La única cizañera eres tú que vas a hablar mal de Austin porque estás despechada”, agregó Oriana a la pelea.

“¿Qué te dije yo? Está claro que te gusta el chico, pero te empezaste a liar con él porque estás despechada”, destacó la venezolana.

“¿Despechada qué? ¡Despechada tú de todos los hombres que hay en la tierra!”, le respondió finalmente Gala.

Puedes revisar la pelea a continuación: