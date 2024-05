La periodista tomó una drástica decisión para no toparse con la modelo.

Camila Recabarren y Mariela Sotomayor no se pasan desde el día uno en la casa de ¿Ganar o Servir? Las dos participantes han tenido una infinidad de peleas y discusiones e incluso han llegado a lanzarse cosas llevando a que la casa no tenga el mejor ambiente.

Y es que ella no es la única que no soporta a la modelo, ya que habrían otros tantos participantes más que tampoco tendrían a la ex Miss Chile entre sus seres más queridos.

Medida para evitar a Camila

Durante 24 horas los roles de señores y sirvientes se invierten y, por tanto, una vez más los participantes que son señores deben volver a ser sirvientes. Mariela vuelve a ser señora y Camila, quien era su señora, ahora se transforma en su sirvienta.

Tras el cambio en los roles es que Mariela tomo una drástica decisión para así no tener que interactuar mucho más con Camila, a pesar de que ambas tienen que compartir espacios debido a sus roles.

Y es que la periodistadecidió que la ex Miss Chile no puede ingresar a los espacios de los Señores en la casa, dejando totalmente prohibida su entrada.

Esto se lo informó a sus compañeros de equipo y la mayoría de ellos estuvo de acuerdo y con esto se le informó a Camila la decisión.

“Queridos señores, como ustedes ya han podido ver, yo voy a prescindir de los servicios personales de mi sirvienta. Lo cual no implica que yo puedo establecer cierto tipo de reglas que tienen que ver con mi calidad de señora. Por lo tanto, desde hoy día en adelante, y hasta que yo deje de ser señora, queda estrictamente prohibido que la sirvienta Camila pueda transitar por los lugares que son estrictamente de los señores, por lo cual ella no puede estar presente en este lugar“, mencionó a sus compañeros de equipo.

“Retírese por favor, le queda estrictamente prohibido utilizar este espacio mientras yo sea su señora“, le mencionó a Camila, que venía ingresando al comedor.

Puedes revisar el momento a continuación: