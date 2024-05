Los participantes quedaron sorprendidos y también molestos por el comentario de la ex Miss Chile.

Una de las participantes más polémicas de ¿Ganar o Servir? es Camila Recabarren. Y es que la ex Miss Chile y Amor a Prueba disfruta de las peleas en la casa y constantemente hace comentarios y chistes para comenzarlas.

Con esto, la participante ha logrado iniciar bastantes discusiones y una de sus grandes enemigas es Mariela Sotomayor, con quien tiene una enemistad desde el día uno.

Ahora, Raimundo Cerda, el recién llegado a la casa, sería el foco de sus comentarios pesados y esto no habría venido muy bien al ex Gran Hermano, quien encaró a la modelo.

Perdió la paciencia

En el nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? emitido este día jueves se mostró una discusión entre Raimundo y Gala contra Camila. Y es que la modelo lanzó unos comentarios desagradables contra el joven, lo que provocó que este perdiera la paciencia y decidiera contestarle con todo.

“Escuche que la Fran dijo que Lucas lo hacía más rico que tú“, dijo Camila.

“¿Por qué eres tan cizañera? Le has dado like a todas mis fotos. Ahora llego y agarrai una mala conmigo que no la entiendo (:…) ¿Por qué trai tanta negatividad a la casa? (…) Nadie entiende tu juego, la verdad aquí en la casa“, le respondió molesto el participante.

“No te he hecho nada a ti para que seai así (…) Hay hartas cosas que hacer si estai aburrida encuentro“, agregó.

Puedes revisar el momento a continuación:

Camila finalmente se quedó callada y no molestó más, pero Gala y Rai se mostraron bastante sorprendidos con los comentarios lanzados por la modelo. Y es que incluso Rai destacó que la ex Amor a Prueba se encuentra “enojada con la vida“.

A pesar de que Camila no siguió diciendo nada más a ambos, si tenía comentarios que decir y es que posteriormente comentó todo con Faloon y Blue Mary, claramente Faloon fue la que más tuvo cosas que hablar y criticó a la española.

Claramente, la recién formada pareja, tampoco se quedó callada y es que conversaron todo lo sucedido con Botota y Mariela, los dos “enemigos” de la ex Miss Chile.