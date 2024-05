Un inesperado nuevo romance nació en ¿Ganar o Servir?, luego de semanas de rumores y de la inesperada confirmación de Sebastián Ramírez, el reality de Canal 13 reveló las primeras imágenes del beso entre Gala Caldirola y Raimundo Cerda en el encierro.

El ex Gran Hermano ingresó recientemente al espacio en donde reveló a su llegada que la influencer y ex pareja de Mauricio Isla le llamaba mucho la atención.

Por su parte, Caldirola se vio muy cercana a Austin, sin embargo, el romance no prosperó, especialmente luego de que el peruano besó a Faloon, lo que propició que se acerque a Rai.

¿Cómo nació el romance entre Gala y Rai?

Hace pocos capítulos, Rai fue consultado por Luis Mateucci sobre que le parecen sus compañeras de encierro, a lo que señaló que se sentía interesado en la española. “A Gala la encuentro increíble, cuando di la vuelta en carroza con ella sentí que nos faltó más tiempo”, reveló.

Por su parte, antes de que se viera en pantalla, Seba Ramírez lo reveló en sus redes sociales. “Le cuento un cahuín bueno, ya que todos los weon… andan cahuineando ya. Cuando salen, cero código, el Rai se está agarrando a la Gala hace como dos semanas, están de pololis“.

Al mismo tiempo, en pantalla comenzaba a mostrarse el acercamiento entre ambos, quienes compartían en sus ratos libres y conversaban sobre la vida.

De hecho, en el capítulo más reciente se ve a Gala y Rai abrazados, conversaban sobre los rumores en la casa. “Han dicho muchas cosas. Me han dicho que a Oriana le gusto. Y aunque así sea, no es por el lado mío, no me genera nada. Estoy haciendo lo que yo quiero”, dijo el ex Gran Hermano.

Mientras que en el capítulo de este miércoles la española le reconoció a Faloon su interés por Raimundo. “Estoy dejándome querer. Es como en la vida, si conozco a alguien con quien conecto, me dejo llevar. Y eso de ser tan joven lo hace ser intenso”.

En el avance de capítulo de este jueves se reveló que la pareja finalmente se dio su primer beso en pantalla. “No soy tan tóxica como tú. Si tú has estado diciendo que eres tóxico”, le señala la española mientras que Rai la sostiene en sus brazos, para luego besarse a vista de sus compañeros quienes celebraban la unión.

Revisa el avance a continuación