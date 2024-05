¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de Canal 13, comenzó con todo, en donde reconocidos rostros de memorables programas de competencia nacional se sumaron a este espacio, en donde con tan solo pocos capítulos emitidos, los televidentes han visto intensas pruebas, fuertes discusiones y al parecer, ahora se sumaría el primer romance.

El conocido chico reality, Sebastián Ramírez, reveló en sus redes sociales que nació el amor entre dos participantes del reality, cuyo primer acercamiento ya se vio en pantalla.

La nueva pareja de ¿Ganar o Servir?

Según el ex Gran Hermano, Raimundo Cerda y Gala Caldirola tendrían un romance dentro del encierro. “Le cuento un cahuín bueno, ya que todos los weon… andan cahuineando ya. Cuando salen, cero código, el Rai se está agarrando a la Gala hace como dos semanas, están de pololis“.

Rai habla sobre Gala

En el capítulo más reciente Gala puso fin a su acercamiento con Austin, luego de que él besó a Faloon. “Jamás me voy a molestar con una mujer, por un hombre, y menos con mi amiga. Es que él ha estado toda la semana dándoselas de caballero, y hoy no se ha comportado como un caballero”.

En conversación con Rai, la española señaló que puso fin a las posibilidades de romance con el peruano. “Yo no soy un juguete. No me gusta la situación de que llegue, me bese delante de todos, después a otra. Quedo como un juguete de peluche. Mis besos no los regalo. Si doy un beso es porque quiero”.

De igual forma, el ex Gran Hermano desecho posibilidades de reencuentro con Fran Maira, con quien tuvo un romance en el pasado. “No pasa nada con ella”, indicó.

Poco después, el joven fue consultado por Luis Mateucci sobre que le parecen sus compañeras de encierro, a lo que señaló que se sentía interesado en la española. “A Gala la encuentro increíble, cuando di la vuelta en carroza con ella sentí que nos faltó más tiempo”, reveló.