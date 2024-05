Las tensiones siguen subiendo en ¿Ganar o Servir? y en el capítulo de esta noche se espera uno de los encontrones más inesperados hasta el momento: Raimundo Cerda y Pangal Andrade, según mostró el adelanto, tendrán un duro enfrentamiento en el encierro de Canal 13.

A pesar de que todavía no se muestra el contexto detrás de la discusión, los televidentes están expectantes por ver que ocurrirá entre los competidores.

El cruce de Rai vs Pangal

Según muestra el avance, todo comenzó porque el equipo perdedor de la prueba “Soberanos”, estaba sirviendo el almuerzo a los ganadores. “No me gusta el hueveo si no te conozco. No me gusta que me pasen a llevar ni me falten el respeto”.

“¡Ey, ey, ey! Aquí nadie te está faltando al respeto, no te vengas hacer el choro, no seai tonto po’ hueó… estamos en buena onda.”, señaló Andrade, a lo que el ex Gran Hermano le respondió molesto: “Tú tienes tus límites, yo tengo mis límites. No me hago el choro. No me conoces para hueviarme. Tengo 25 años, tu tienes 40 y tantos años y andas hueviando ¿Qué tiene que sea cabro chico?”.

Revisa el avance a continuación

¿Rai está interesado en Gala?

Luego de que Gala señaló que no se sentía molesta luego de que Austin besó a Faloon, “Jamás me voy a molestar con una mujer, por un hombre, y menos con mi amiga. Es que él ha estado toda la semana dándoselas de caballero, y hoy no se ha comportado como un caballero”.

Rai le preguntó por lo sucedido, a lo que la española reveló sus motivos para terminar el acercamiento que tenía con el peruano. “Yo no soy un juguete. No me gusta la situación de que llegue, me bese delante de todos, después a otra. Quedo como un juguete de peluche. Mis besos no los regalo. Si doy un beso es porque quiero”.

Durante la conversación, el ex Gran Hermano le confirmó que no hay posibilidades de que tenga un romance con Fran Maira. “No pasa nada con ella”, indicó.

Luego, el joven fue consultado por Luis sobre sus gustos, a lo que señaló que se sentía interesado en la española. “A Gala la encuentro increíble, cuando di la vuelta en carroza con ella sentí que nos faltó más tiempo”, reveló.