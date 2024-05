El esperado regreso de Oriana Marzoli a los realities nacionales no ha decepcionado y como era de esperarse, la española ha protagonizado importantes momentos en la competencia de ¿Ganar o Servir?, como también diversas discusiones con algunas de sus compañeras de encierro, en especial con Faloon Larraguibel y Blue Mary, con quien se ha enfrentado más de una vez.

La española, en conversación con La Hora se refirió a la mala relación que tiene con ambas, en donde señaló: “Ella (Blue Mary) y Faloon Larraguibel son el ejemplo de cuando alguien sabe que no brilla por sí sola y debe arrimarse a mí”.

Los descargos de Oriana

Tras el fuerte conflicto que tuvo con Blue Mary, en donde la ganadora de “Volverías con tu ex” le señaló: “Tienes que ponerte dientes de oro para que te vean, para brillar un poquito, imagínate al nivel que hemos llegado”, comentó.

“Es una dementora chupacámaras, la defensora del pueblo que dice que no se deben ordeñar vacas, es la primera que va y me dice Oriana González, como si el apellido de mi padre fuese una ofensa”.

“Tan populista y amor al pueblo y se burla de que tenga un apellido tan común, pura incoherencia y es la mujer más envidiosa de la casa. Además, la que se ha cambiado el nombre es ella”, disparó la influencer.

Por su parte, Blue Mary en conversación con La Cuarta también arremetió contra Marzoli. “No tolero a Oriana. Me parece una persona muy insoportable. O sea, a mí de verdad que me genera rechazo, porque no me gusta la gente despectiva y que trata mal a otras personas”.

“Sus aires de superioridad de mirar en menos a los demás es, de verdad, terrible, y también siento que es como una persona superficial que se basa como en que ‘no tienes clase’ o ‘yo tengo clase y tú no’… trata de ordinaria a todo el mundo, tiene formas despectivas de tratar, como de inútiles, y cosas que no van conmigo y me desagradan”.