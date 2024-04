Impactante confesión del Poeta del Gol impactó a la ganadora de Volverías con tu ex.

"Luego no se queje de que es virgen": Oriana arremete contra "el Poeta" en ¿Ganar o Servir?

Durante una divertida actividad, los participantes de¿Ganar o Servir? debieron responder a ciertos titulares sobre sus vidas que estuvieron en los medios de comunicación.

Luis habló sobre su relación con Daniela Aránguiz; Claudio Valdivia se refirió a la acusación de su ex cuñada (Aránguiz) hacía él, y José Ángel González, también conocido como “Poeta del relato”, respondió a un titular sobre una gran colección personal que generó una inesperada reacción en Oriana Marzoli

La reacción de Oriana a noticia sobre el “Poeta”

Al momento que Sergio Lagos leyó el titular “Hombre de 34 años tiene una colección de más de 100 peluches”, el poeta confirmó que era sobre él, explicando que no eran 100, sino 97.

“Los tengo distribuidos por el living, la habitación de visitas, en mi cuarto de juegos tengo muchos, en mi pieza…”, comenzó señalando.

Revelando que cada peluche tiene un motivo especial. “Es por cada vez que quise regalar uno y no pude. De toda mi vida he podido regalar solo uno”.

Ese comentario generó la inesperada reacción de Oriana Marzoli quien le comentó a Pangal: “Que luego no se queje si es virgen… tiene 97 peluches en casa”, a lo que el deportista respondió: “Tienes que darles consejos”.

Mientras que el señalaba: “Salía por segunda vez con alguien, cortaba la situación y yo ya tenía el peluche listo para la tercera salida. Yo soy super metódico, medio planeadito, no tan cuadrado porque igual me gusta improvisar. Soy un creyente en el amor, por eso soy escritor también”.

Asimismo, señaló que si la primera cita era interesante, él pensaba en la próxima. “Yo sí proponía salir, pero al final uno también se aburre de preguntar uno, dos, tres, cuatro, cinco, llega a ser hostigante también, hay que ponerse del otro lado también”.

Al ser consultado sobre si regalaría los peluches a una fundación, el poeta señaló: “Cuando consiga que alguien me transmita la felicidad que me transmiten los peluches en estos momentos, lo voy a hacer“. “Cuando iba a lanzar mi libro, todos los días estaba una hora y ponía a los peluches como publico, por el pánico escénico.

Por su parte, Marzoli seguía impactada por la confesión. “97 peluches… 97. Hay algo que no está bien (…) esto no lo está ayudando, para una persona de su edad, entonces no hay algo claro, luego pasa lo que pasa”.

Revisa el momento en el minuto 1:15:50

La confesión del Poeta

El “poeta” reveló hace algunos días a sus compañeros de encierro que es “virgen” y que nunca ha tenido pareja. “Esto lo sabían sólo mi papá, mi mamá y como tres primos, pero para poder haberlo dicho acá es porque ya no es tema”,