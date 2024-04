Cada vez queda menos para que comience el nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?, con sus 16 participantes confirmados y con un primer avance que promete extremas competencias y alta tensión.

Entre los confirmados se encuentran Oriana Marzoli, Luis Mateucci, Pangal Andrade, Gonzalo Egas, Coca Mendoza, Gala Caldirola, Camila Recabarren y Fran Maira, por lo que muchos televidentes esperan con ansias ver los primeros capítulos del espacio de competencia que sucederá a Tierra Brava en horario prime a partir del próximo domingo 21 de abril.

¿Quién es José Ángel González?

González, conocido como “El Poeta del Relato”, en el ambiente deportivo, es un relator de fútbol y además un poeta publicado. Llegó a ser editor de un sitio deportivo y también, el 2019, relató partidos amistosos en televisión. Siguiendo esta línea, el año pasado participó en la competencia “La Nueva Voz del Gol”, en TNT. Actualmente, es locutor de los medios Rumbo Deportivo, La Tribuna del Mimbre, Palco Popular y CF3.

Sobre su pasión por la poesía, señaló que todo comenzó porque “en primero medio estaba enamorado de una compañera, y mi profesora me dio como tarea escribir mis sentimientos. Desde entonces, cada vez que me siento así, escribo poemas y cuentos”, expresó sobre los inicios de su carrera.

“En 2013 gané dos concursos hispanoamericanos de escritura, y dejé mis estudios de veterinaria y saqué un libro autogestionado. Ahora estoy desarrollando en mi mente un par de novelas”.

Acerca de su otra gran pasión, el futbol, González señaló: “Vengo de una familia de fútbol, mi padre fue seleccionado de la VI región, estuvo en Ferroviarios, mi hermano fue cadete en Colo Colo. Yo, en cambio, como futbolista soy un excelente relator”.

“Ese primer relato lo hice desde la cancha, al lado del arco, la peor posición posible, pero me sabía los nombres de todos y resultó bien. Tengo mucho pánico escénico, pero cuando me dicen ‘al aire’, me transformo, saco la voz. La mejor coincidencia de mi vida es relatar fútbol”.