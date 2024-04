No queda nada para que comience ¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de Canal 13 que ya tiene varios rostros confirmados y promete ser una producción que vuelva a cautivar la audiencia televisiva con este tradicional formato.

Las últimas participantes confirmadas son Camila Recabarren y Mariela Sotomayor, ambas famosas y con una relación distinta a estos tipos de programa. Por un lado, Camila se hizo conocida al ser candidata a Miss Chile en el año 2012 y por su pareja de ese entonces, Tatón Púrpura, quien era 30 años mayor que ella.

De ese modo, la joven siguió siendo parte de diversas producciones de televisión, como “Amor a Prueba” de 2014, de donde fue expulsada por una memorable pelea con Eugenia Lemos. Luego en el año 2016, logró ser finalista junto a Joaquín Méndez en el programa “¿Volverías con tu ex?” y conoció a participantes confirmados en ¿Ganar o Servir?, como Gala Caldirola, Oriana Marzoli o Luis Mateucci.

Al ser consultada sobre su ingreso al reality, la joven modelo reveló lo que piensa de la modelo venezolana, Oriana Marzoli, y deja entrever que la polémica chica reality no será capaz de enfrentarla.

Camila Recabarren opina de Oriana Marzolli

Sobre el inevitable reencuentro en Ganar o Servir, Camila opina que “La Oriana no me cae mal, pero siento que ella me tiene miedo, porque soy más alta, y me vio cuando le pegué a Eugenia”.

Por otro lado, al ser consultada sobre lo que pensaba de Gala Cardiola señala que le gustaría un poco más de sencillez por parte de la española. “A Gala en cambio la encuentro muy sabelotodo, como que tiene su autoestima bien alta, me gustaría verla más humilde”.