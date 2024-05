La ex Gran Hermano arremetió con todo contra su ex compañero de encierro, con quien vivió un breve romance.

Alessia le responde con todo a Rai: "¿Por eso me dijiste que me amabas y que no te dejara?"

La ex Gran Hermano Alessia Traverso le contestó con todo a Raimundo Cerda, luego de que su ex compañero de encierro, con quien tuvo un breve romance, fue consultado por su relación en el nuevo reality de Canal 13 “¿Ganar o Servir?”.

Esto ocurrió durante una actividad, en donde los conductores del espacio Sergio Lagos y Karla Constant leían los comentarios de los televidentes a los participantes.

Rai responde a ser tildado de “infiel”

“El Rai quiere sus otros cinco minutos de fama, como no le resultó antes por ser infiel”, refiriéndose a las imágenes filtradas entre Raimundo y Cass Zamorano, en donde aparecen besándose durante el tiempo en que él y Alessia tenían un romance.

Tras leer el comentario, Rai negó engañar a Alessia, ya no estaba oficialmente juntos. “Tampoco estaba en una relación con ella, la palabra infiel no calza, no la considero”.

“Salí de mi anterior reality conociendo a una chica, siempre fui claro con ella, en el sentido que le dije ‘estamos viviendo una vida nueva, vamos viendo cómo se dan las cosas con el tiempo, si resulta la relación o no‘. Salí con otra chica en ese entonces y me tomaron una foto y fue muy fome la situación, no lo pasé bien”, expresó.

“Yo ya pedí las disculpas correspondientes y aprender de los errores”, expresó el nuevo participante del reality, agregando que la exposición fue muy difícil. Sin embargo, estos dichos no cayeron en gracia para Alessia, quien dejó un particular comentario en una publicación en redes sociales.

La respuesta de Alessia

La ex Gran Hermano respondió: “¿No éramos nada? ¿Por eso me dijiste que me amabas y que no te dejara?”, comenzó señalando, para luego agregar: ¿Por eso fuiste a pedirle disculpas personalmente a mi mamá? Nunca dije nada, me tragué todo por respeto a tu familia, pero ya basta”.