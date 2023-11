Uno de los capítulos más tensos de Gran Hermano se vivió la noche de este lunes en el panel del programa, en donde Raimundo Cerda, quien abandonó la casa hace pocos días por decisión del público, se refirió a las imágenes filtradas a través de redes sociales en donde aparece besando a Cass Zamorano, ex participante de Resistiré, a pesar de que él está saliendo con Alessia Traverso, su compañera de encierro.

En un capítulo que le recordó a los televidentes al extinto programa “Primer Plano”, los panelistas desclasificaron lo ocurrido con Raimundo y Cass, quien entregó detalles de lo ocurrido, y buscaban llegar al origen de la filtración.

Sin embargo, muchos televidentes estaban esperando la respuesta de la cantante, la cual llegó a los pocos minutos a través de sus redes sociales.

En el registro filtrado se ve al participante de Gran Hermano besando a Cass en un ascensor, según sus atuendos, esto reveló a los seguidores del programa de telerrealidad que el encuentro ocurrió hace pocos días, siendo infiel a Traverso, con quien gestó una relación romántica dentro del encierro.

¿Qué dijo Alessia sobre el video de Raimundo y Cass?

En un escueto mensaje a través de sus historias de Instagram, la joven cantante escribió: “Gracias de corazón a todos por sus mensajes, los quiero mucho”, acompañado del emoji de un corazón con vendas. “Y no se preocupen, voy a estar bien”.

El tenso cara a cara de Raimundo y Cass

Raimundo no negó lo ocurrido, señalando que estuvieron juntos en una fiesta de electrónica y él la fue a dejar a su casa. “Ella se me acercó, me habló y pasó todo esto”, expresó. Sin embargo, Cass entregó más información al respecto: “No fue una volada de carrete, no fue así”.

“De hecho, yo ni siquiera la conocía, la verdad que no veo tele hace mucho tiempo”, aclaró. “No necesito colgarme de la fama de Rai, porque soy famosa hace mucho más tiempo que Rai (…) Le encontré muy deslumbrado por la fama, le di un par de consejos, empezamos a conversar, hablamos cosas espirituales; me encantó su onda”.

Para luego agregar que el jugador le mintió y que de hecho negó su relación con Alessia. “Él me pidió pololeo dos veces, una vez en la noche y otra vez en el día. Para mi es una ‘red flag’ super grande”.

“Yo le pregunté a Raimundo si estaba saliendo con otra chica, y él me respondió: ‘¿Tú crees que si yo estuviera con alguien estaría acá?’, agregando que si pasó algo entre ellos era porque ella creyó en su versión de que estaba soltero.

“Hay que sacar un poco las máscaras, porque no se pueden soportar tantas mentiras, más encima decir que yo me beneficio de su fama”.

Las disculpas de Rai a Alessia

En el panel de Gran Hermano, el joven pidió disculpas a Alessia, señalando que a pesar de que su relación con la cantante “no tiene nombre”, si están formando algo juntos.

“Nos estábamos conociendo, iba todo bien, pero depende de ella lo que pase ahora, si ella va a querer seguir”, lamentó. “Yo sí quiero intentar algo con ella. Voy a dejar que ella razone este tema, que ella vea”.

“Encuentro que la situación va dirigida a ella, las disculpas van para ella, para nadie más. Todo queda en sus manos, ella me gusta, es muy tierna y de buen corazón. Ella no se merece esto, yo soy el culpable”, expresó.