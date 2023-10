Gran Hermano sigue en pleno desarrollo y luego de las renuncias de Fede, Nacha, Skarleth y Francisca la producción decidió realizar un nuevo repechaje para que los ex participantes vuelvan a reingresar a la casa más famosa del mundo.

En total serán tres reingresos dos elegidos por el público y uno elegido por los participantes que se encuentran en el encierro, en el caso de Skarleth no será reemplazada ya que tiene la puerta abierta para volver a reingresar cuando ella estime conveniente.

Los participantes que son parte de este repechaje son Raimundo, Trinidad, Viviana, Mónica, Ariel, Fernando (Bambino) y Lucas. Para votar sólo debes enviar un SMS con el nombre de tu favorito al 3331.

Alessia se decide por Rai a pesar de un posible regreso de Bambino

Una de las participantes que se ha visto más afligida por el reingreso de los ex participantes es Alessia, quién tuvo un intenso romance con Bambino al inició del reality, y luego cuándo regreso por el repechaje entró soltera a la casa por lo que se dio una oportunidad para conocer a Raimundo, sin embargo, eso solo duró una semana ya que Rai tuvo que abandonar la casa por decisión del público.

Durante el capítulo del día domingo, Alessia conversó con Sebastián sobre el repechaje mientras estaban en la pieza y la joven le comentó que “no va a tener nada que ver conmigo va entrar por él” refiriéndose a Bambino, a lo que Seba le pregunta “¿y tú le vas a dar besos al Rai frente del Fernando?”.

A lo que Ale respondió “no delante de él, pero si voy a seguir con él, ósea si él quiere y yo quiero no sé, si entraran los dos obvio estaría con Rai. Aunque no creo que entren los dos, además Rai no merecía irse”.