Gran Hermano sigue más activo y vigente que nunca luego de cuatro meses de transmisión totalmente en vivo donde hemos podido presenciar romances, peleas, nominaciones, competencias y eliminaciones.

De los participantes que ingresaron desde el primer día sólo quedan cuatro Hans, Cony, Pincoya y Jorge, quiénes fueron nombrados los cuatro fantásticos y han gozado de inmunidad durante dos semanas. Está semana de manera excepcional el día lunes se conoció a un nuevo participante eliminado por el público, y finalmente Raimundo Cerda tuvo que abandonar la casa con un total del 63,88% de los votos de los seguidores del reality.

Raimundo se va con todo contra Bambino de Gran Hermano

Luego de ser recibido en Chile por su familia y la producción del reality de Chilevisión, RedCarpet conversó con Rai le preguntamos ¿Qué haría si se encuentra a Bambino o si ambos vuelven a la casa?, ya que el ex participante luego del repechaje ha comentado que tiene muchas ganas de volver al encierro en Buenos Aires, y Rai señaló lo siguiente:

“Vi también que dijo cosas como que estuvo apagado, encuentro que son puro palabreo no más, y que ya tuvo la oportunidad de ser, y encuentro que ahora ser otra persona es super raro al final uno es lo que es, él fue lo que fue porque era esa persona no más. Ya le tocó y bien, no lo conozco no sé quién es, no me interesa conocerlo tampoco, él dice que hable de él nunca hable de él, yo con el Seba tiraba tallas porque estaba afuera lo entrábamos porque lo tenían cagado de frio”.

Asimismo comentó que “Seba comenzó con la talla a Bambino y yo le seguía la talla, cuándo él entró en el congelado tuvo la posibilidad de decirnos algo y no nos dijo nada pasó de largo ni nos miró, entonces tuvo sus oportunidades no las tomó y ahora que venga a tomarlas es como raro”.

Revisa lo que dijo Rai en RedCarpet: