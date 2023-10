El reality de Gran Hermano sigue causando polémicas debido a su intensa convivencia de más de 100 días, además la semana pasada se llevó a cabo el repechaje por lo que volvieron a la casa seis ex participantes.

Entre los ex participantes que podían volver por decisión del público se encontraba Fernando, alías “Bambino” quién finalmente se quedó afuera y regresó Skarleth por decisión del público. En exclusiva con RedCarpet Bambino nos comentó que había finalizado su relación con Alessia que apenas duró unas semanas y luego fue eliminado de Gran Hermano.

Fernando “Bambino” revela su fuerte deseo de volver a Gran Hermano

Tras el regreso de Alessia al encierro, decidieron con Fernando terminar su relación y cuándo la ex participante de The Voice volvió a la casa de inmediato dijo que se encontraba soltera, y comenzó a acercarse mucho más a Raimundo.

Luego de que Rai fuera eliminado por el público, antes de salir de la casa se acercó a Alessia y le dio un beso, por lo que Bambino reaccionó por su cuenta de Instagram y comentó los siguiente:

“Oye, voy saliendo ahora, pero antes les quiero hacer una confesión. He intentado estar un poco desconectado del reality, pero obviamente no se puede. Me etiquetan todo el día en cosas, me mandan videos y bueno… uno se va enterando de lo que va pasando“, agregó.

Luego confesó “Bambino” señaló que tenía “unas ganas gigantes de entrar a ese reality, aunque sea un ratito. No les puedo contar por qué, pero lo único que les puedo decir es que estuve mucho, mucho rato como los huevones, ahí apagado… (y ahora) despertó el león”.

Finalmente señaló que le gustaría volver al encierro y dijo “Si llegara a entrar en algún momento, un ratito… ¡Uf! Se viene pero… ¡Quiero dejar la cagada, concha…!”.