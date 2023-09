Los seguidores de Gran Hermano están expectantes al ingreso de los ex participantes que entrarán en el repechaje, fueron cinco los elegidos por sus compañeros Francisco, Estefanía, Sebastián, Francisca y Alessia.

Sin embargo el público que sigue el reality de Chilevisión tendrá la oportunidad de votar por su favorito para que ingrese nuevamente al encierro ubicado en Buenos Aires, entre los candidatos para volver en el repechaje se encuentran: Fernando (Bambino), Lucas, Ariel, Viviana, Trinidad, y Skarleth.

Bambino comenta que pasará con su relación con Alessia de Gran Hermano

Este viernes RedCarpet habló con Fernando Altamirano alías Bambino para saber su punto de vista luego de que Alessia decidiera volver al encierro, sin tener tanto tiempo para retomar el romance que tuvieron en la casa más famosa del mundo, a esto el joven comentó:

“Estos días nos hemos estado viendo, anoche nos vimos después de su programa y estuvimos conversando harto, y siempre le he dicho que tiene que enfocarse en ella es lo primero, le deseo mucha suerte mucho éxito en está nueva etapa o en esta segunda etapa, creo que tiene todas las herramientas y condiciones para poder ganar, y le deseó suerte no más que le vaya super bien”

Luego al consultarle cómo estaba su relación amorosa, Bambino señaló que “hemos conversado, mayores detalles no voy los voy a ventilar pero hemos conversado de que queremos estar juntos bien pero de apoco lento, ella se enfrentó a una realidad que vivimos en un mes y medio algo muy intenso muy bonito pero después ella estuvo dos meses sin mí, donde no me veía, no me escuchaba, no sentía mi olor, entonces obviamente uno se va distanciando un poco y de cierta manera se va apagando un poco es algo normal“.

Sin embargo, se volverán a distanciar ya que Alessia ingresará en el repechaje y Bambino confesó que “ahora vuelve al reality el miércoles yo no sé si volveré a entrar pero creo que hay que aprovechar las oportunidades que te entrega la vida y estamos en un proceso de reality y le deseo lo mejor”.

Revisa la entrevista completa a Bambino: