El día martes conocimos a la última eliminada de Gran Hermano, Alessia quién fue votada por sus compañeros de encierro para que volviera a la casa más famosa del mundo, decisión que le costó tomar pero finalmente aceptó.

En conversación con RedCarpet nos habló de su nuevo ingresó, su amistad con Jorge, la nueva participante y como ve su carrera musical luego de Gran Hermano.

Alessia se decide y volverá a la casa de Gran Hermano

Al momento de preguntarle si tomo la decisión de entrar nuevamente a la casa estudio la joven cantante comentó “Sí voy a entrar ya tomé la decisión, el otro día fui al mall y recibí tanto cariño de la gente y todos me decían que pena que te fuiste pero ahora vas a volver”.

Asimismo le preguntamos cuáles eran sus expectativas en su nuevo ingreso y si iba a seguir consolidando su amistad con Jorge y señaló que: “yo creo que una de las mayores razones por las que quiero entrar es por Jorgito para darle todo el ánimo posible, para hacerlo entender de alguna forma porque tampoco le puedo decir nada de afuera pero decirle que todo va a estar bien”.

Revisa acá la entrevista completa:

Las aspiraciones de Alessia en la música

La última eliminada de Gran Hermano llegó con un gran propósito a la casa hacerse conocida para entregar su canta a todos los fanáticos de ella y el reality, sin embargo, su carrera recién comienza y le consultamos si está experiencia le serviría para su música y ésto nos comentó:

“Mi gran meta es ir por la música urbana al estilo más argentino tipo Nicki Nicole, Tini, Emi Mernes ese estilo, creando un estilo propio, porque siento que ese estilo de la música urbana femenina luce mucho su voz las mujeres a pesar de que es urbano, que normalmente es más rap, sin melodías donde se luzcan tanto la voz pero ese estilo en especifico me gusta mucho”.

Asimismo dijo “especialmente considerando que es un reality argentino y que lo ven en miles de países, si me llega una oferta buenísima yo la tomo altiro, agarró mis maletas y me voy porque es lo que más me apasiona, estoy esperando a ver que pasa”.

Conoce lo que dijo Alessia sobre su carrera musical: