El pasado martes se conoció a la última eliminada de la casa de Gran Hermano Chile, Alessia abandonó el encierro ubicado en Buenos Aires y regresó a nuestro país para comentar todas sus experiencias vividas en la casa más famosa del mundo.

Luego de su participación en el estudio de Chilevisión dónde se reencontró con su familia tras 3 meses, la joven cantante conversó con RedCarpet y nos comentó cómo fue su relación con Scarlette, una de las últimas integrantes en llegar a la casa y con quién se enfrentó en la placa de nominación.

Alessia comentó sobre su relación con Scarlette en Gran Hermano

Al preguntarle sobre su relación con Scarlette y qué hecho marcó su relación con ella, Alessia confesó lo siguiente: “Yo la recibí muy bien porque, por ejemplo con Rai no fue tan así por el hecho de que yo igual lo sentí un poco jote y fui más distante en ese sentido, entonces cuando llega una mujer llegando, como que quise incluirla como a mí me hubiera gustado que me incluyeran recibirla bien”.

Asimismo señaló: “Y luego la fui conociendo y ella altiro se abanderizo con la Fran, porque justo llegó en la pelea de Fran con Cony y se unió a nuestra pieza y nos dio a entender que nosotros éramos los malos afuera y que ella a pesar de todo quería conocernos por lo que éramos y que se dio cuenta que la gente estaba equivocada desde su perspectiva, y cuando nos conoció se dio cuenta que no había tomado una mala decisión al escoger esa pieza”.

Tras la salida de Rubén Ale comenzó a notar diversas conductas de Scarlette y le comentó a RedCarpet lo siguiente:

“Después pasó un día y se quería cambiar a la otra pieza, pero cuando se fue a cambiar la Cony le dijo que no habían closet disponibles, con el transcurso del tiempo pasó lo de Rubén que no tiene nada que ver con el tema, pero para explicarlo cronológicamente, ella igual puede que se haya sentido un poco resentida porque no tomamos partido por nadie en el asunto fue un tema súper complicado para nosotros, me imagino como debe haber sido para ella y Rubén siento que no es mi tema pero claramente afectó a toda la casa”.

Para finalizar agregó que “Hubieron ciertas conductas, como cuando le habla a los espejos y decía estos no hacen nada y que ella siempre sabía lo que la gente quería ver eso decía en los en vivo, o tirabamos la tallas cuando uno estaba hablando en buena onda con ella y se tiraba unas tallas garabateras así feas, entonces como que todo eso no me calzaba”

“Y no era mi vibra más que nada tampoco le tengo odio para nada pero me aleje porque sentía que no había una buena de ella hacía mí, a pesar de que ella lo intentaba mostrar no confiaba en ella y después cuando salí y vi su voto en el confesionario”.

Revisa lo que comentó Alessia sobre Scarlette: