En un nuevo capítulo de Gran Hermano el panel recibió a la última eliminada por el público, Alessia quién fue recibida por su familia y sus ex compañeros que la esperaban en el estudio.

De manera inédita se encontraban gran parte de los ex participantes, debido a que anoche se conocieron los votos de los 8 participantes que se encuentran en la casa más famosa del mundo, ellos votaron por Francisco, Sebastián, Estefanía, Alessia, Francisca para que volvieran a reingresar al encierro.

Sin embargo, serán seis en total los participantes que vuelvan a la casa ya que el público deberá escoger entre Viviana, Skarleth, Trinidad, Lucas, Ariel y Fernando.

Alessia cuestiona si reingresar a la casa de Gran Hermano

Este jueves RedCarpet conversó con Alessia la última eliminada del reality de Chilevisión, quién aún no ha tomado la decisión de si ingresar o no, a pesar de que sus compañeros votaron por ella. Al preguntarle qué le parece el ingreso de 7 participantes y cómo lo ven quiénes se encuentran adentro desde el inicio la joven comentó lo siguiente:

“Para Jorge y Hans va a ser devastador porque no están en un momento de mayor ánimo, estábamos súper solos, éramos nuestra única contención. Yo vi a Jorge super afectado cuando me fui entonces ellos quieren seguir pero quieren que termine, entonces que entre tanta gente, si ya con las tres personas que entraron nuevas hubo como una desmotivación por qué la gente entra con una energía muy fuerte y los que estamos ahí desde tanto tiempo no nos da para eso”

También agregó que “por más que queríamos, por más que lo intentábamos, no tienes la misma alegría, la misma chispa, cuando uno llega tiene motivación, entonces que llegue tanta gente va a ser super fuerte. Además ellos serán los únicos cuatro que no saben nada de afuera, intuyen cosas pero los que entran saben todo y vienen a jugar”.

Asimismo confesó que entren tantos participantes con información la hacen dudar si volver o no a la casa:

“De hecho esa es una de las razones que más me hacen dudar si quiero entrar porque si hay algo que me gustaba a mi, era esa burbuja que te permite mostrarte tal cual eres sin saber algo de afuera, que pueda alterar tu actuar. Yo si vuelvo a entrar quiero entrar exactamente igual, no cambiaría ningún vínculo que tuve ahí, la única forma que entraría a jugar sería ganando las pruebas del líder pero más allá de cambiar algo no”.

Además cuestionó el masivo repechaje y señaló que “pucha créeme que nosotros adentro también estaríamos un poco decepcionados porque este programa se supone que tiene un formato y ha entrado gente super conocida y un repechaje de seis no sé si es común, porque ha entrado mucha gente nueva, es agotador para los que estamos adentro y llevan tanto tiempo”.

“Por eso me cuestiono tanto entrar, porque no alcanzó a reponerme nada, es casi prácticamente no haberme ido, entonces es bien fuerte” finalizó.

