Este miércoles en Gran Hermano Chile de CHV vimos a todo el panel reunido con Fran García-Huidobro, Michael Roldán y Nicolas Quesille. Además en el estudio también estuvo presente JC y Diana junto con Alessia como la nueva eliminada. Asimismo, casi todos los ex participantes que han sido eliminados del programa también estuvieron presentes para conocer quiénes iban a ingresar durante el repechaje.

Con un estudio completamente lleno supimos que son 5 los participantes que reingresan a la casa siendo Francisco, Sebastián, Alessia, Francisca y Estefanía votados por sus compañeros. Además de esto un sexto eliminado ingresará mediante votación popular del público.

Basadisima la Fran

Con este conocimiento en mano y durante el resumen de Alessia y su paso por el reality. Fran García-Huidobro aprovechó la oportunidad de que estaba la mayoría de eliminados presentes en el panel para decir un comentario que seguramente no fue de los mejores para algunos de ellos.

Y es que la Dama de Hierro decidió decirles en su cara que algunos seguían estando vigentes en los medios luego de hablar de Cony y no por ser ex participantes de Gran Hermano.

Este comentario vino como pregunta a Alessia pero terminó siendo para la mayoría.

“Hay varios de ustedes. Bueno no, hay algunos que no están acá, que solo resucitan en la prensa cuando hablan de Cony, sino no hay nada de qué hablar“, lanzó.

Aquí la panelista también aprovechó de mencionar si es que habían hecho autocrítica por jugar mal en el programa, considerando que el programa es un reality de estrategia.

Puedes revisar el video a continuación:

Alessia aprovechó de contestar que a pesar de hacer estrategias estas no funcionaban y no podían eliminar a Pincoya y Cony del reality. Además de eso, Ale también mencionó que desde que estaban adentro se preguntaban qué pasaba y si intentaban hacer una autocrítica en cuanto a qué estaban haciendo mal.

Por otro lado como era el momento de las entrevistas para Alessia los demás eliminados no pudieron responder a este comentario de Fran pero no estaban con muy buena cara, claramente no contentos con este comentario.