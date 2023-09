Tras un fin de semana largo sin Gran Hermano en el capítulo del día martes 19 de septiembre pudimos ver el extenso resumen con un nuevo romance entre Cony y Fede, nuevas peleas entre Cony y Nacha, y la extensa espera por quién iba a ser el nuevo eliminado de la casa más famosa del mundo.

Los nominados de está semana eran Hans, Jorge, Scarlette y Alessia, el primer salvado fue Hans, luego siguió Jorge y finalmente con un 54,90% la nueva eliminada fue Alessia Traverso versus el 45,10% de Scarlette.

¿Quién es la favorita de Alessia luego de su salida de Gran Hermano?

A menos de 24 horas de la salida de Alessia la ahora ex participante de Gran Hermano ya se encuentra lista para enfrentar está noche al panel donde analizaran la participación de la ex participante de The Voice.

Y en las redes sociales de Gran Hermano le preguntaron ¿quién cree que ganará el reality?, de inmediato dice “yo creo que la Pincoya y que bueno si es que es así, es una buena mujer”. Al parecer la gran mayoría de los ex participantes quieren que gane la oriunda de Chiloé debido a su gran participación en la casa más famosa del mundo.

¿Cómo será el repechaje y quiénes podrían ingresar nuevamente a GH Chile?

Los participantes que se encuentran en la casa de Gran Hermano deberán votar por dos participantes que quieren que vuelvan a ingresar a la casa más famosa del mundo, por lo que contarán con dos votos para uno y solo un voto para otro ex participante.

Podrán participar del repechaje: Estefanía Galeota, Francisco Arenas, Ariel Wuth, Trinidad Cerda, Lucas Crespo, Francisca Maira, Skarleth Labra, Fernando Altamirano, Viviana Acevedo, y Alessia Traverso. En el caso de Maite, Benjamín y Mónica decidieron no participar del repechaje.