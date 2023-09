Una nueva eliminación se vivió de manera excepcional este martes en Gran Hermano y es que debido a las celebraciones de Fiestas Patrias el horario del programa se vió interrumpido.

Con una eliminación este día finalmente conocimos que Alessia es la nueva eliminada del programa. Pero eso no es todo, ya que tanto al público como a los participantes se les informó que el tan esperado repechaje se dará esta semana.

¿Cómo funciona el repechaje de Gran Hermano?

Durante este martes se nos dieron los detalles del repechaje de Gran Hermano, aquí Diana explicó a los integrantes de la casa que esta semana no habrá jornada de eliminación sino que se dará el repechaje.

Aquí también destacó que los participantes de igual forma tendrán que votar y que tendrán tres votos cada uno, debiendo hacer el mismo procedimiento que para nominar pero esta vez para que ex integrantes puedan volver a la competencia.

Al igual que las reglas de la placa de eliminación los participantes no se pueden poner de acuerdo ni hacer complot ya que las sanciones serán mayores, sin anularse el voto para así no perjudicar a los ex participantes.

Asimismo, el reingreso se dará el día domingo y los participantes deberán mantener sus votos en secreto hasta este día que los participantes vuelvan al reality.

De momento se desconoce cuál será la tarea del público para el repechaje ya que no se ha dado indicio de que los televidentes voten para poder reingresar a un participante a la casa. Aunque en otras versiones de GH al menos uno de los ex integrantes de la casa es escogido mediante votación popular del público.

Los participantes que se encuentran en la lista para el repechaje son los siguientes:

Alessia Traverso

Francisca Maira

Ariel Wuth

Skarleth Labra

Lucas Crespo

Benjamín Lagos

Estefanía Galeota

Francisco Arenas

Mónica Ramos

Trinidad Cerda

Fernando Altamirano

Viviana Acevedo

Sebastián Ramirez

En esta lista no se encuentra Rubén porque fue expulsado del reality y desconocemos si Tatán puede participar debido a que renunció. Asimismo, Mónica ha dicho que no le gustaría volver así como Benjamín y al parecer Maite. De igual forma la lista completa de participantes que decidieron ser parte del repechaje deberíamos conocerla pronto.