El triángulo amoroso Cony, Rai y Fede sigue en Gran Hermano Chile y es que los coqueteos de Constanza con Fede contentan a más de alguno y muchos esperan que ambos den un paso más allá y formalicen algo más serio.

Y es que Federico vino a darle un poco más de alegría a la casa estudio con su humor y sencillez, lo que encanta el público que ve Gran Hermano día a día mediante PlutoTV.

¿Se terminó?

Todo parece indicar que este fin de semana se le dió fin a este coqueteo entre ambos participantes luego de que ambos tuvieran una profunda conversación en la piscina durante este sábado.

En esta conversación junto a la piscina mientras tomaban sol ambos participantes aclararon su relación de coqueteo y decidieron dejar las cosas hasta aquí no más.

Y es que Constanza decidió decirte a Fede que no estaba preparada para tener algo más con nadie y debido a estos ambos decidieron no continuar para así no arruinar la amistad.

“No estoy preparada para nada, ni siquiera para un amigo con algo. Nada“, le mencionó Cony a Fede.

“Entonces filo. Hasta acá“, destacó el argentino para después agregar: “Yo no vine a hacerle mal a nadie“.

Puedes revisar el momento completo a continuación:

Con esta pequeña pero significativa conversación ambos participantes quedaron en buenos términos y continuaron con su amistad de la misma forma.

Si bien ya no hay nada más que podría indicar que ambos podrían llegar a ser algo más lo cierto es que los dos siguen igual que antes bromeando y dándose abrazos como de costumbre.

Hay que recordar que cuando Fede ingresó a la casa y conoció más en profundidad a Cony le mencionó que quería conocerla como algo más que amigos porque le llamaba la atención. Ahí mismo Cony le mencionó que también quería conocerlo como algo más.