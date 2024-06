Gran Hermano Argentina vivió uno de sus episodios más tensos e inesperados de su nueva temporada, en donde el público decidió que “Furia“, dejaba el encierro a poco de realizarse la gran final del espacio.

Pero a pocas horas de su salida, una inesperada noticia se reveló, la cual habla de la posibilidad de que ingrese a la segunda temporada de la edición chilena, la cual estaría muy cerca de comenzar.

Guido Zaffora, el panelista de televisión, reveló en sus redes sociales la noticia. “Recién lo conté en Intrusos. Furia convocada para GH Chile que arranca en junio con la conducción de Diana Bolocco”.

¿Quién es Furia?

Su posible llegada a la segunda temporada de Gran Hermano Chile hizo que muchos seguidores del formato se pregunten más sobre la vida de la última eliminada de GH Argentina.

Una de las participantes más polémicas, pero también de las más populares, mantuvo su popularidad durante gran parte de la competencia, en donde los televidentes le expresaron su apoyo durante la más de una decena de nominaciones que enfrentó.

Furia, cuyo nombre real es Juliana Scaglione es entrenadora y planificadora de crossfit de 32 años.

Desde su ingreso al reality, la trasandina dejó claro que iba por el premio. Con una personalidad fuerte y sin pelos en la lengua, su paso por la casa más famosa del mundo no estuvo exento de polémicas.

Uno de ellos fue la salida de Agostina Spinelli, quien renunció a la competencia culpando a Furia de su decisión, esto a raíz de un fuerte enfrentamiento en la cena de nominados. No voy a vivir en una casa con una persona que me amenaza de muerte”, expresó.

Por otra parte, Furia celebraba su salida. “Momento único en el que, en el país, se vivió un 2×1 de los jugadores más chot….que había adentro de la casa ¡Y se fueron! ¡Yo no lo puedo creer! ¡A toda la gente que votó y ayudó en esta nominación, y expulsión en la casa ¡Gracias!”.

Otro momento que impactó a los televidentes fue cuando reveló a sus compañeros que fue diagnosticada con Leucemia grado 1. “Y no es joda, no es chiste. No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”.

La trasandina también protagonizó uno de los romances dentro de la casa junto a Mauro, un Manager de marketing de 27 años, con quien la relación partió muy bien, sin embargo, con el paso de los capítulos la relación se fue deteriorando y protagonizaron distintas discusiones.

Sus polémicos dichos contra el VIH, por los cuales se disculpó al salir. “A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo qué tengo? ¿VIH? ¿Tengo olor a mie…? ¿Qué tengo?”, expresó sobre Marisol, la novia de Chino.

“Cuando alguien tiene, según lo que entendí, mucho fandom van a buscar por marketing o estrategia que tengas mucho hate. Osea, hecha está la palabra: haters gonna hate”.

“En un pasado muy lejano, cuando alguien tenía HIV o SIDA, las personas lo comentaban y se alejaban por miedo a no saber como afrontar esa enfermedad o como apoyar”

“El dicho fue que ‘no se me acercan pensando que tengo HIV’ y tal vez, a esta altura, estando en el 2024, hay cosas que son muy filosas y hay gente que le encanta agarrarse de esas pequeñas cosas”, agregando: “Así que vamos a pedirle disculpa a toda esa gente”.