La nueva edición de Gran Hermano Chile comenzará a emitirse este segundo semestre del 2024. En una fecha de estreno aún por ser confirmada, se sabe que serán 20 los participantes que se internarán en la casa más famosa del mundo para darse a conocer ante el público.

Con 10 participantes famosos y 10 totalmente desconocidos, es que el reality show planea cambiar un poco el formato original del programa y hacerlo más llamativo para la audiencia. Esto con el fin de competir con ¿Ganar o Servir? de Canal 13.

Eso no sería todo y es que ahora la animación estaría a cargo de dos mujeres. Diana Bolocco vuelve una vez más a la conducción y a ella se le suma Emilia Daiber quien reemplaza a JC Rodríguez.

Suenan nombres

Desde que se supo que 10 famosos entrarían a Gran Hermano Chile es que ya suenan los primeros nombres de participantes que entrarían al reality. Esto no sería nada confirmado y es que de momento no hay nada confirmado y Chilevisión no ha presentado una fecha de estreno o posibles participantes.

El Filtrador ha revelado que nombres como Paulina Nin, Anita Alvarado, Iván Cabrera, Gabriele Benni e incluso Sebastián Ramírez suenan entre posibles. Hay que recordar que algunos de estos han participado en otros programas de CHV.

El mismo medio de noticias mencionó que si bien la incorporación de Tatán es muy poco probable, no se descarta que este mismo vuelva a ingresar a una nueva edición del programa.

Otro reporte del mismo medio señaló que Carlyn Romero también está sonando fuerte para ingresar e incluso estaría más que confirmada para llegar a Buenos Aires en Argentina.

La ex Top Chef VIP una vez más firmaría con CHV para participar de un nuevo reality, esta vez encerrada luego de haberse consagrado como una gran figura del mundo Geek.

Muchos más detalles del programa no se han dado, pero estaría “casi confirmado” que este se estrene en las primeras dos semanas de julio en CHV, esto porque se dice que GH Argentina termina el 7 de julio, sin tener una fecha confirmada aún tampoco.