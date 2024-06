El ex participante del reality reveló quiénes creen que competirán en la final del reality.

Una inesperada noticia recibieron los seguidores del reality “¿Ganar o Servir?”,cuando se confirmó que Claudio Valdivia, quien era uno de los participantes más fuertes de la competencia, debía retirarse del espacio producto de una lesión, situación que dejó muy afectados al resto de sus compañeros.

Tras salir del encierro, el deportista conversó con RedCarpet sobre su paso por la competencia, en donde además reveló a los participantes que cree que llegarán a la gran final.

Claudio Valdivia revela a los favoritos para la final

Valdivia señaló que ve a su ex compañero de Año 0 en la final. “Por finalistas es lejos el mejor, estaba Pangal, estaba yo y después vienen todos los demás, Austin, Luis, Fabio, Raimundo también. Los demás están todos parejos.

“Pero ellos estaban en un tercer nivel. Humildemente, lo digo, porque yo estuve ahí. Nosotros podíamos ver las habilidades de cada uno y las competencias que nosotros vivimos en el año 2011 (En Año 0) eran más extremas”, señaló para luego agregar: “Y hoy en día a los muchachos les cuesta arriesgar un poco más, bueno y yo por querer arriesgar sufrí la lesión”.

Asimismo, agregó que además de Pangal, el resto de los participantes se encuentran en un nivel similar, por lo que cualquier podría llegar a esa instancia.

“Si me preguntan a quién veo te voy a decir inmediatamente que Pangal si o si, después podría decir que Raimundo, el toro, Austin y bueno, Luis siempre está en las finales, no me preguntes cómo, pero siempre está en las finales. De alguna manera se las arregla y llega”, puntualizó.

Durante la misma entrevista, el deportista se refirió a Mateucci como competidor, luego de ser el finalista de Tierra Brava y haber ganado el reality de Mega, Volverías con tu ex. “Tenía conocimiento de él en las pruebas de competencia, eran muy altas mis expectativas y la verdad no fueron tantas. Luis no es un gran competidor, lo demostró en todas las competencias, tanto de equipos como en las individuales“.

