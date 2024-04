Las primeras dinámicas de ¿Ganar o Servir? nos ayudan un poco a conocer a los famosos que se encuentran en competencia actualmente. Y es que Karla Constant y Sergio Lagos viene con todo con nuevas actividades en este nuevo reality en Canal 13.

En concreto, en el que es el cuarto capítulo de ¿Ganar o Servir?, los animadores llegaron con la actividad de los titulares y es que presentaron titulares de noticias que habían protagonizado.

Específicamente en una de estas es que se mencionó una polémica de Daniela Aránguiz. Y es que la exmujer del Mago Valdivia también metió a Claudio Valdivia al baile al mencionar que este mismo se la había joteado todo el tiempo que el exfutbolista y ella estuvieron en pareja.

Con todo contra Aránguiz

En concreto, el titular de Claudio Valdivia fue el siguiente: “Aránguiz miente y la quiero desenmascarar“. Sobre esto, el ex Año 0 destacó que la noticia lo shockeo mucho y podría haberle provocado problemas con su hermano.

“Daniela trabajaba en un programa de farándula, empieza a decir, por un problema que tenía con Jorge, se refiere al pago de la pensión, que Jorge no tenía dinero, pero que sí tenía dinero para pagar el cumpleaños de su hermano“, relató.

“Yo trabajo desde los 18 años. Eso me dio igual y luego de eso es donde viene lo más grave, que ella dice: ‘además quiero decirle a Jorge que su hermano me joteo durante toda nuestra relación’. Hace un comentario que puede crear un conflicto entre hermanos y eso es lo más grave“, agregó, sobre lo sucedido.

Sobre esto, reveló que gracias a esto le llegaron muchos mensajes en redes sociales sobre lo que sucedió.

“Empezaron a llegar muchos mensajes en las redes sociales, y las redes sociales asesinan. Los mensajes eran ‘te joteaste a tu cuñada’ ‘te joteaste a tu cuñada’. Yo no entendía nada porque yo no había leído la noticia, me la comentaron después y la primera preocupación fue mi hermano, dije ‘chuta, ¿qué estaba pensando?’“.

Asimismo, comentó que cuando trato de conversar con Jorge Valdivia, este mismo le bajó el perfil y nunca lo encontró tema entre ambos y que “No conversamos nada, nunca tocamos el tema. Nunca lo tocamos“.

“Con Jorge somos muy hermanos, para mí él es la figura paterna, para mí él es intocable“, agregó.

Le gustarían unas disculpas

Finalmente, para cerrar el tema, Claudio reveló que si bien no se sentía mejor al comentarlo, reveló que si le gustaría que Daniela pidiera disculpas por todo lo que provocó con sus comentarios.

“Quizás ahora no es el momento. Hay mucho roce, hay mucho conflicto, temas judiciales entre ellos dos y uno se tiene que mantener al margen hasta que las cosas se aclaren. Ahora, con este tema que eso ella hizo y dijo es grave. En el fondo igual lo vamos a tener que aclarar. A mí sinceramente me gustaría, quizás no va a pasar, pero si me gustaría que ella pidiera disculpas por lo que hizo“, finalizó.

Puedes revisar el video a continuación: