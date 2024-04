Este miércoles, Canal 13 presentó un nuevo capítulo de Ganar o Servir. En estos primeros capítulos estamos conociendo poco a poco a los participantes, por esto es que las primeras actividades son hechas para conocerlos.

En este capítulo se sumó, Austin Palao, quien ingresó a los inicios del capítulo a la casona, y pudo participar en la actividad de titulares de Karla Constant y Sergio Lagos.

Y es que los animadores presentaron diferentes titulares de cosas que habían hecho algunos de los famosos y estos contaron algunos detalles de estas noticias.

Relación con dos familias

Tras unos cuantas primeras noticias llegó el tiempo de Coca Mendoza. Y es que el titular que le toco al ex Colo-Colo fue: “Cacique chileno da la receta de cómo tener dos familias“.

Esto hizo reír al ganador de 1810 y aquí comentó algunos detalles sobre la relación que mantiene con la que fue su exmujer y la que es actualmente su pareja. Aquí comentó que tiene dos familias y que se lleva superbién con su ex.

“Yo soy el único. El cacique es el único que tiene dos familias constituidas. No mentira. Bueno, mi primera mujer, que es la morenaza, que está en Graneros, espectacular. Una familia maravillosa (…) Y no, me llevo muy bien con mi exmujer, bueno con la Morenaza, yo no le digo ex, me suena muy feo. Y con la Alejandra, es mi nueva pareja, es mi nueva mujer“, explicó al principio.

Sobre la pregunta si es que entre las dos mujeres hay alguna relación, con un suspiro, Coca destacó que: “No, no hay ninguno. No hay“. Esto fue secundado por varios hombres en el salón.

“Es maravilloso porque cuando regrese al tiempo real. Tiraré la moneda, cara o sello. Si me sale cara me voy a Graneros y si me sale sello me voy a Viña“, destacó, lo que desató entre risas.

“En un lado tengo tres hijos y una nieta maravillosa, y en el otro lado tengo tres hijos y una hija de la misma edad de mi nieta maravillosa. Tengo que estar en los dos lados“, explicó a sus compañeros.

Puedes ver el momento desde el 1:09:16 en el capítulo 4 de ¿Ganar o Servir?