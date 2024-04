¿Ganar o Servir? ya tuvo su primera competencia de equipos. Y es que finalmente, tras decidir la conformación de los equipos, Soberanos y Resistencia, es que se llevó a cabo la primera competencia.

Soberanos resultó ganador. El equipo liderado por Pangal y que tiene a Oriana Marzoli y Gala Caldirola entre sus filas resultó triunfador a pesar del accidente de la española.

Esto no cayó muy bien entre los participantes del otro equipo y es que después de la competencia se vio a Botota muy enojada por lo sucedido.

Oriana fue con todo contra Botota

La felicidad del triunfo de Soberanos se vio opacado por la pelea de Oriana y Botota. Y es que esta comenzó debido a que Pangal le mencionó a Botota que no le gustaba que se burlara del accidente de la española.

“Felicito muy bien a los dos equipos, pero algo que no estoy de acuerdo, de Botota, te lo digo ahora y te lo dije antes: No te puedes burlar de la Oriana cuando casi se saca el dedo”, mencionó Pangal.

Botota claramente no se quedó callada y decidió responderle inmediatamente: “Nosotros íbamos ganando y tuvieron que equilibrar las cosas. Vele el dedo a la Camila Recabarren. Un show. Un show“, mencionó, visiblemente enojada.

Oriana, también visiblemente molesta, decidió también comentar lo ocurrido.

“Yo estaba girada completamente y si no viene Claudio a mí y me ayuda, yo me quedo dando la vuelta y directamente se me rompe”

“¿Cómo voy a inventar una cosa así? No soy de las que inventan cosas, decir eso es injusto y de mal perdedor“, agregó.

“En mi vida he hecho show porque soy buena competidora. Si no sabes perder y te picas, te rascas. Aprende a ser una buena perdedora porque eso dice mucho de una persona“, destacó ya ofuscada por todo lo sucedido durante la competencia.

Puedes revisar el video de la pelea completa entre las participantes: