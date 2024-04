¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de Canal 13, partió su competencia con todo, en donde los equipos se dividieron y se enfrentaron en el primer duelo. Debido a la tensión de la prueba, los ánimos ya comenzaron a elevarse y con ello la tensión entre algunos participantes.

En ese contexto, Faloon Larragibel entregó su opinión sobre el accidente que sufrió Oriana Marzoli sobre la primera prueba, en donde su guante quedó enganchado en la palanca de la catapulta, gritando de dolor, motivo por el cual tuvo que detenerse la prueba para brindarle asistencia. Asimismo, tras una actividad en donde se generó tensión, la ex Yingo reveló qué le parece Pangal Andrade, de quien no se esperaba su comportamiento.

El repaso de Faloon a Oriana y Pangal

“Siento que Pangal venía así como que no está hace rato en tele y se le sale lo pesado“, comenzó comentado la conductora de TV a Blue Mary, para luego agregar: “igual se mostró medio así cuando hablaba contra el Luis (Mateucci)”.

Asimismo, durante la actividad “más o menos” , los participantes debieron decir quién le parece más falso de los participantes, en donde la conductora de Sabores señaló al ganador de “Año 0”.

“No lo conocía afuera a Pangal. Sentía que proyectabas otra personalidad y acá no lo he visto de esa manera. Pero espero que cambie”.

Tras esto, Pangal señaló: “¿Qué personalidad?. Mira, esto es, ‘¿Ganar o Servir?’ y los que ganan tienen el derecho de mandar a los servidores. Cuando yo pierda, tú me vas a mandar a mí”.

“No lo haré de la forma en la que tú lo estás haciendo”, comentó Faloon.

El accidente de Oriana

Sobre lo que ocurrió con la ganadora del reality “Volverías con tu ex” en donde su dedo quedó atrapado durante la prueba, Faloon le comentó a Gala que encontró exagerada a Marzoli. “Tenía el dedo atrapado”, comentó Gala. “El guante, no el dedo”, agregando: “Eso fue. No es tanto”.