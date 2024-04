En un nuevo capítulo de Ganar o Servir se definieron los equipos de competencia y que sacó más de un descontento entre los integrantes. El nuevo programa de Canal 13 va por su tercer episodio y promete brindar intensos momentos y conflictos en los próximos episodios.

Por ese lado, los 16 rostros públicos ya conformaron los equipos y fueron integrados de la siguiente forma.

Así quedaron los equipos de Ganar o Servir

En la previa de la primera prueba de competencia, los participantes decidieron quiénes serán los capitanes de los equipos. Por un lado eligieron a Pangal Andrade en La Resistencia, Gabriel “Coca” Mendoza.

Los equipos de “¿Ganar o Servir?”

La Resistencia

Faloon Larraguibel

Gabriel “Coca” Mendoza (capitán)

Camila Recabarren

Gonzalo Egas

Cindy Nahuelcoy

Luis Mateucci

La Botota

Blue Mary

Los Soberanos

Oriana Marzoli

Pangal Andrade (capitán)

Gala Caldirola

Fran Maira

Mariela Sotomayor

Claudio Valdivia

José Ángel González

Oriana v/s Botota

Una fuerte discusión se vivió entre Oriana y Botota, luego de que el transformista dijera que el accidente de la modelo fue todo “un show”.

“En mi vida he hecho el show porque soy buena competidora, si no sabes perder y te picas, si te pica te rascas, vale”, le dijo Oriana a Botota sin dale tiempo para hablar y luego añadió: “Y aprendes a ser una buena perdedora, que eso dice mucho de una persona”, reclamó Oriana Marzoli.

En medio de las palabras, Botota intentó defender su opinión. “No no no, es un show, porque tuvimos (…) nosotros ibamos ganando, y tuvieron (…) no mi amor…“, alcanza a decir el ex ‘Tierra Brava’.