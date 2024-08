El artista nacional Rigeo estuvo presente en el programa “Todo va a estar bien” en donde se refirió a las exparejas de su hermana Daniela Aránguiz escogiendo a quién prefiere entre Luis Mateucci y Jorge “Mago” Valdivia.

En conversación con el conductor Eduardo de la Iglesia el cantante participó en una dinámica en donde debía escoger a quien prefiere entre distintas reconocidas figuras como los ex Mekanos, Carla Jara y Catalina Palacios, y Fabricio y Thiago.

Rigeo se refiere a las exparejas de su hermana Daniela

La primera imagen que apareció fue la de Jorge Valdivia y el animador Francisco Kaminski, escogiendo al exmarido de su hermana. “Lógicamente que me quedo con Jorge, porque es el padrino de mis hijos, yo soy el padrino de su hija, y él me dio unos sobrinos maravillosos”, señaló.

“Independiente de lo que pasó en el matrimonio con mi hermana, fue parte de mi familia, Francisco fue un amigo, obviamente si me hacen elegir, tendría que escoger a un exfamiliar”.

El conductor añadió: “No te dan ganas de decirle a Daniela ‘¿sabes qué Dany? Basta, no peleen más’”, a lo que Rigeo contestó: “Yo he hablado mucho, pero hablo todo eso en privado. He hablado con él y con mi hermana, pero mediáticamente nunca lo haría porque no es un tema que me corresponde”.

“Hemos hablado en todos los sentidos. Mi hermana es mi mejor amiga. Ahora, no es que lo elija por sobre mi hermana, quiero aclarar, lo estás poniendo al lado de Kaminski. Pero si tú pones una foto de mi hermana, yo elijo a mi hermana, frente a quien sea, la amo ante la vida”.

Agregando que entre Kaminski y el Mago, se queda con el deportista. “Con el que tengo más cercanía, más cariños, por los años que tuvo casado con la Dani fue Jorge”.

Tras esto, fue consultado sobre a quién elige entre Luis Mateucci y Jorge Valdivia, el artista fue categórico. “No po’, sigo con Jorge. Mateucci no existe”.

