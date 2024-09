La noche de este viernes el actual participante de ¿Ganar o Servir? Luis Mateucci compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, en donde una en particular encendió las alarmas de los cibernautas quienes creen que la voz que se escucha de fondo es nada más ni nada menos que su ex pareja, Daniela Aránguiz, con quien tuvo un polémico quiebre.

Esto encendería las alarmas sobre una posible reconciliación entre la pareja, la cual finalizó durante los primeros días de ingreso del trasandino al nuevo reality de Canal 13.

El supuesto video entre Mateucci y Daniela

En las historias se muestra una parrillada con el mensaje “asadito para el viejo”, mientras que de fondo se escucha una voz, que sería la de la ex Mekano señalando: “Hay que disfrutar la vida, usted es joven, ¿cuántos años tiene?”, a lo que el hombre que aparece en la foto señala “60”.

Revisa el registro a continuación

El quiebre de Daniela y Luis

Posterior al término de la relación, ambos han realizó declaraciones sobre la situación, en donde Aránguiz denunció que su ex pareja le debe dinero.

“Le dije ‘Luis, págame tu parte, no te voy a cobrar la mía, pero yo no voy a estar pagándole a un hombre’. Sé digno y machito y págame. Chanta. No seas sinvergüenza y págame, te estoy cobrando lo que es mío”, señaló en el programa “Sígueme”.

Por su parte, en ese momento Luis señaló en Que te lo digo: “Puras mentiras, lo del dinero, me llega a dar lástima. A mí me mandó a decir hasta que le falté el respeto a sus familiares. De verdad esto es una locura”.

Asimismo, durante el espacio de Canal 13, se refirió al quiebre. “Me enteré de un par de cosas. No de infidelidad ni nada, pero son cosas que no hablan bien de tu pareja. Lloraba, rompía cosas… me falló como pareja”, expresó en el reality.