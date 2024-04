Daniela Aránguiz rompió el silencio tras su quiebre con Luis Mateucci, en donde reveló en el programa Que te lo digo, que no se debe a una tercera persona, como apuntaron rumores inicialmente.

Según señalaban los rumores, el trasandino, que actualmente se encuentra en el encierro del reality ¿ganar o servir?, habría llamado a Daniela para ponerle fin a su relación, ya que estaría enamorándose de Daniela Colett, su compañera de programa, lo que habría dejado a la ex Mekano “devastada”.

¿Por qué terminaron Daniela Aránguiz y Luis Mateucci?

En el programa de Zona de Latina, la ex participante de Tierra Brava reveló detalles del quiebre. “Yo vine ayer a trabajar tranquila y feliz. Cuando llego a mi casa, a eso de las dos de la tarde, recibo un mensaje de una productora que me dice ‘hola, Luis se quiere comunicar contigo’“, agregando que no habían podido hablar por las condicioens del reality.

“Estoy muy mal, angustiadísimo, pasando por mi peor momento. No sé cómo decirte esto, pero me contaron algo que me dejó mal”.

“Me contaron que tú estás saliendo con otra persona afuera, y eso me tiene mal. Que todo el mundo sabe internamente de esa situación y que tú habrías mandado un mensaje al director del reality… ¿Cómo haces eso?”

“Yo le dije que no era momento de pensar en esas cosas, porque tiene que estar concentrado en la final”, le comentó Daniela, refiriéndose al último duelo de Tierra Brava que se realizará este domingo. “Eso quiero hablar contigo. Si esto es así, yo no sé si quiero que vengas a la final a Perú”, le habría dicho Luis.

“Si tú me dices que no sabes, yo te digo ahora que no voy. No estoy para el ‘no sé’. Qué pena que te prestes para el circo que nos hacen hacer a todos”, le respondió Daniela.

“Un hombre, conociéndome hace más de un año, que le digan que estoy con alguien y dude de mí como mujer, eso me duele y no hay vuelta atrás para retomar una relación”, expresó.

Aránguiz agregó que todo lo que ocurre en los realitys es pauteado, desde las votaciones hasta las relaciones que se forman dentro del encierro. “Lo que me dicen mis informantes de Perú es que él (Mateucci) no me ha engañado; todavía no pasa nada. Obviamente que tiene que hablar con todos en la casa y es normal, o te vuelves loco en el encierro”.