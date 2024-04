Una inesperada noticia impactó a la farándula nacional, en donde se filtraron detalles sobre el supuesto quiebre de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, el cual se habría provocado porque el argentino estaría interesado en una compañera del nuevo reality ¿Ganar o Servir?.

La noticia fue revelada por la periodista Paula Escobar en el programa “Que te lo digo”, revelando que la ex Mekano estaría “devastada” tras enterarse de la situación, agregando que el argentino le señaló que está enamorándose de una compañera de reality.

¿Qué pasó entre Luis y Daniela Aránguiz?

Recientemente, el finalista de Tierra Brava, ingresó al encierro del nuevo reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir?, el cual comienza su emisión este domingo 21 de abril y, según revelaron, durante el encierro el trasandino habría quedado flechado por una de sus compañeras, decidiendo poner fin a su relación con Aránguiz para intentar un nuevo romance en el espacio.

La mujer que habría robado el corazón de Mateucci sería Daniela Colett, periodista brasilera, diseñadora y ex pareja del seleccionado nacional y actual jugador del Atlético Mineiro, Eduardo Vargas, quien aún no ha sido confirmada por la producción del espacio. .

Escobar reveló que la ex integrante de Mekano se encontraría muy afectada por lo sucedido, ya que Luis la llamó por teléfono para poner fin a su relación. “Fue irreproducible lo que dijo (…) creo que está descontrolada”.

“Yo hablé con Daniela para preguntarle, ella tiene una versión muy particular, muy personal y yo con esa versión me comunico con la fuente que me llama y me dice: ‘Paula no, Luis terminó con ella, se descontroló lanzó penas del infierno’“, agregó.

A lo que Sergio Rojas añade: “No quiero ni pensar cómo le va a dejar el departamento a Mateucci, porque Daniela Aránguiz estaba viviendo ahí. Que Dios lo pille confesado”.